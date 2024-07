Tourismus in Deutschland Hotels melden Übernachtungsrekord im Mai Stand: 11.07.2024 10:18 Uhr

Kurz mal Urlaub machen? Im Mai geht das wegen der vielen Feiertage besonders gut. Entsprechend ausgebucht waren Hotels in Deutschland. 48,9 Millionen Übernachtungen wurden gemeldet - ein Rekord.

Der Tourismus in Deutschland hat im Mai einen Rekord erzielt. Die Zahl der Übernachtungen in- und ausländischer Gäste lag bei 48,9 Millionen und damit 4,1 Prozent über dem Stand vor einem Jahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. "Das war der höchste Mai-Wert, der je erfasst wurde." Die Zahl aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 wurde sogar um knapp zehn Prozent übertroffen.

Nur wenige Gäste aus dem Ausland

Die meisten Urlauber kamen aus Deutschland. Nur 15 Prozent der Übernachtungen im Mai wurden von Gästen aus dem Ausland gebucht. Das heißt: Der deutsche Inlandstourismus boomt. Der Mai gilt wegen seiner vielen Feiertage als beliebter Monat für Kurzurlaube. Offenbar haben sehr viele Menschen diese Gelegenheit genutzt.

Doch auch auf das laufende Jahr betrachtet, läuft es gut für Hotels und andere Beherbungsbetriebe. In den ersten fünf Monaten stiegen die Übernachtungen um 3,3 Prozent zum Vorjahr auf 174,6 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland kletterte dabei um 3,0 Prozent auf 145,8 Millionen. Bei den ausländischen Gästen gab es ein Plus von 4,8 Prozent auf 28,8 Millionen.

Der EM-Effekt kommt noch

Auch für Juni und Juli erwartet die Tourismusbranche gute Zahlen. Das liegt vor allem an der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, die nach vier Wochen am 14. Juli endet.