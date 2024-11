Millionen Kunden profitieren Viele können sich auf sinkende Strompreise freuen Stand: 22.11.2024 08:30 Uhr

Zum Jahreswechsel werden erneut viele Grundversorger ihre Preise für Strom und Gas ändern. Für Millionen Kunden bedeutet das vor allem sinkende Strompreise - bei den Preisen für Erdgas sieht es hingegen anders aus.

Viele Grundversorger senken zum Jahreswechsel die Strompreise. Für Millionen Verbraucher bedeutet das eine günstigere Stromversorgung. Anders hingegen ist die Situation bei den Gaspreisen. Hier sind mehr Haushalte von Preiserhöhungen betroffen als von Preissenkungen. Das geht aus einer Analyse des Vergleichsportals Verivox hervor, aus der die Nachrichtenagentur dpa zitiert.

Grundversorger sind Energiefirmen, die in einem Netzgebiet die meisten Haushalte mit Strom beziehungsweise Gas beliefern. Das sind oft kommunale Stadtwerke. 2022 bezogen die Haushalte in Deutschland laut Bundesnetzagentur 24 Prozent des Stroms über Grundversorgungsverträge. Bei Gas lag die Quote bei 18 Prozent. Für die Analyse wertete Verivox die Ankündigungen von mehr als 1.100 Grundversorgern aus.

Verivox: 1,8 Millionen Kunden profitieren

Bei Strom registrierte Verivox 280 Preissenkungen von durchschnittlich zehn Prozent. Bei einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden entspreche das einer Entlastung von rund 189 Euro im Jahr, erklärte ein Sprecher. Von den sinkenden Preisen profitierten rund 1,8 Millionen Haushalte. Doch nicht alle Versorger senken die Preise: 47 Strompreiserhöhungen von im Schnitt acht Prozent wurden angekündigt, was im Jahr ein Plus von 116 Euro bedeutet. Von den Erhöhungen seien rund 300.000 Haushalte betroffen.

Beim Erdgas kündigten die Versorger 64 Preiserhöhungen von durchschnittlich 18 Prozent an. Bei einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden seien dies rund 416 Euro Mehrkosten pro Jahr, so der Sprecher. Rund 700.000 Haushalte seien davon betroffen. Allerdings gibt es auch 211 Gaspreissenkungen von durchschnittlich zwölf Prozent. Das entspricht einer jährlichen Entlastung von 381 Euro. Von den Senkungen würden 600.000 Haushalte profitieren.

Anbieterwechsel birgt Sparpotenzial

Insgesamt bleibe das Preisniveau in der Grundversorgung auch nach den Preisänderungen hoch, stellte Verivox fest. "Während eine Kilowattstunde Gas im Standardtarif des örtlichen Gasversorgers im neuen Jahr durchschnittlich rund 14,2 Cent kostet, sind es im günstigsten überregionalen Neukundenangebot im Schnitt 9,2 Cent", erklärte der Sprecher. Bei Strom liege der Durchschnittspreis dann bei 43,5 Cent je Kilowattstunde. Beim günstigsten Neukundenangebot würden 26,9 Cent fällig.

Auf das Sparpotenzial durch einen Anbieterwechsel hatte gestern auch das Vergleichsportal Check24 hingewiesen. "Die uneinheitliche Entwicklung der Energiepreise zeigt, wie wichtig es ist, regelmäßig die Tarife zu vergleichen", sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei Check24. "Gerade in der aktuellen Situation können viele Verbraucherinnen und Verbraucher durch einen Wechsel zu einem alternativen Anbieter spürbar Kosten senken. Wer nicht handelt, bleibt oft auf unnötigen Mehrkosten sitzen."