Autohersteller senken Preise Wie hoch Neuwagen-Rabatte schon sind

Autokonzerne werben mit immer höheren Preisnachlässen um Neuwagenkäufer. Eine aktuelle Markterhebung hat die höchsten Rabatte seit vier Jahren ermittelt. Besonders bei Verbrennern steigen die Kaufanreize.

Preisnachlässe für Neuwagen steigen laut einer Marktstudie des Duisburger Center Automotive Research (CAR) weiter an. Die monatliche Erhebung der Marktforscher weist einen erhöhten Durchschnittsrabatt im April gegenüber dem Vormonat aus. Bei den 30 meistverkauften Neuwagen lag er danach bei 16,3 Prozent gegenüber dem Listenpreis. Im März hatte der Nachlasse noch durchschnittlich bei 15,4 Prozent, also knapp einen Prozentpunkt tiefer gelesen.

Sinkende Preise auch bei E-Autos erwartet

Laut der Studie gab es zuletzt vor allem bei Modellen von Audi, Ford und Seat deutlich höhere Kaufanreize. Branchenweit hat das Rabattniveau den höchsten Stand seit vier Jahren erreicht.

Zudem kommen Neuwagenkäufer derzeit vor allem an Modelle mit Verbrennermotoren günstiger als in den vergangenen Monaten. Laut Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer ist aber auch bei Fahrzeugen mit Elektroantrieb in den kommenden Monaten mit einem Preisrückgang zu rechnen. Hintergrund ist die Preispolitik des US-Elektroauto-Herstellers Tesla. Dieser hatte in den vergangenen Monaten mehrfach seine Preise vor allem für sein Model 3 in den USA, aber auch im wichtigen Absatzmarkt China gesenkt.

Neben dem klassischen Autokauf sind zuletzt auch die mit Versicherungsleistungen angebotenen Auto-Abos günstiger geworden, wie CAR berichtet.

Die Lieferzeiten sinken

Für Verbraucher gibt es aber noch eine weitere Erleichterung beim Autokauf: Die Lieferzeiten sind weiterhin rückläufig. Dies ist eine Folge der entspannteren Situation bei den Lieferketten, die in den zurückliegenden Jahren durch die Corona-Krise und danach durch den Krieg in der Ukraine belastet waren. "Die Engpässe in den Autoproduktionen während der Corona-Pandemie und die Chipkrise sind Geschichte", so Dudenhöffer.

Die Autohersteller stehen bei der Gestaltung ihrer Preise auch deshalb unter Druck, weil viele Verbraucher mit dem Autokauf noch abwarten. Die durch die hohe Inflation der vergangenen Monate gesunkenen Realeinkommen machen große finanzielle Anstrengungen wie den Autokauf für viele Bürger schwieriger.