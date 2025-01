Ärgernis oder Chance für User? Immer mehr Werbung bei Streaming-Diensten Stand: 10.01.2025 06:45 Uhr

Waren Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ früher ganz klar werbefreie Zonen, so integrieren nun immer mehr Anbieter Werbung in ihre Angebote. Ein Schritt, der bei vielen Nutzern für Unmut sorgt.

In den vergangenen Jahren haben Streaming-Dienste wie Disney+, Netflix und Amazon Prime Video die Medienlandschaft revolutioniert. Werbefreiheit war - gerade auch im Kontrast zum klassischen Fernsehen - lange Zeit eines der großen Verkaufsargumente dieser Plattformen. Doch mittlerweile setzen immer mehr Anbieter auf Werbung in ihren Angeboten - und manche gehen dabei besonders nutzerunfreundlich vor.

Werbefreie Zeiten sind passé

Fakt ist: Was noch vor wenigen Jahren als selbstverständlich galt - ungestörtes Streaming ohne Werbung -, wird zunehmend zur Ausnahme. Viele Anbieter locken mittlerweile mit neuen günstigeren Abo-Modellen, die Werbung enthalten.

So kostet bei Netflix das werbefreie Abo nur 4,99 Euro pro Monat im Gegensatz zum Standard-Abo ohne Werbung, das für 13,99 Euro zu haben ist. Das ebenfalls werbefreie Basis-Abo für 9,99 steht nur noch Bestandskunden zur Verfügung. Bei Disney+ kostet das Abo mit Werbung monatlich 5,99 Euro, das Standard-Abo ohne Werbung 9,99 Euro.

Kosten für die Top-3-Streaming-Dienste in Euro pro Monat Netflix Amazon Prime Video Disney+ Basis-Abo mit Werbung: 4,99 Standard-Abo mit Werbung: 8,99 Standard-Abo mit Werbung: 5,99 Standard-Abo ohne Werbung: 13,99 Abo ohne Werbung: 11,98 (8,99 plus 2,99 für "Prime Video Ad Free") Standard-Abo ohne Werbung: 9,99

Warum Streaming-Anbieter jetzt auf Werbung setzen

Das Kalkül der Streaming-Anbieter: Sie wollen über die Werbung zusätzliche Einnahmequellen erschließen. Hintergrund sind die Produktionskosten für die hochwertigen Inhalte, die massiv gestiegen sind. Zugleich wachsen die Abonnentenzahlen im Falle von Netflix nur noch sehr langsam: Zwischen dem zweiten und dritten Geschäftsquartal 2024 betrug das Plus nur noch magere 1,8 Prozent.

Bei Disney+ zeigt der Trend derweil schon seit längerem seitwärts: Seit dem vierten Quartal 2022 hat der US-Unterhaltungsriese seine Abonnentenzahl nicht mehr steigern können.

Günstiger streamen mit Werbe-Abos

Was aber bedeuten die neuen Werbe-Abos für die Nutzer? Werbefinanzierte Tarife bieten den Verbraucherinnen und Verbrauchern in erster Linie eine kostengünstige Möglichkeit, Zugang zu Streaming-Inhalten zu erhalten, die sie sich sonst vielleicht nicht leisten könnten oder wollten. Das ist gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten von Interesse.

Doch nicht alle Nutzer sehen die Werbe-Abos als Chance, Geld zu sparen. Vielmehr steigt bei vielen Verbrauchern mit der Zahl der Werbeunterbrechungen auch die Unzufriedenheit. Besonders für diejenigen, die sich bewusst gegen das klassische Fernsehen mit Werbung entschieden haben, sind die Werbeblöcke der Streaming-Anbieter ein unangenehmes Ärgernis. Sie empfinden die Unterbrechung der Inhalte ganz klar als störend.

Wie nutzerunfreundlich Amazon Prime Video vorgeht

Besonders ärgerlich ist dabei der Fall Amazon Prime Video: Seit dem 5. Februar 2024 zeigt Amazon Prime Video seinen deutschen Kunden im Basis-Abonnement auch sogenannte "Unterbrecherwerbung" an. Wer das vermeiden und weiterhin ohne Unterbrechungen werbefrei streamen möchte, muss für 2,99 Euro das zusätzliche Abo "Prime Video Ad Free" abschließen.

Verbraucherschützer haben diese nutzerunfreundliche Strategie in der Vergangenheit mehrfach scharf kritisiert. Die Verbraucherzentrale Sachsen sieht darin sogar eine rechtswidrige Bereicherung, handele es sich dabei doch um eine wesentliche Vertragsänderung. Eine solche ist aber nur mit aktiver Zustimmung der Kunden zulässig.

Sammelklage der Verbraucherzentrale gegen Amazon

Menschen, die Amazon Prime noch ohne Werbung abonniert haben, stehe daher eine Erstattung von mindestens 2,99 Euro je Monat zu, argumentiert die Verbraucherzentrale Sachsen. Sie hat daher eine Sammelklage initiiert.

Betroffene können sich über das Online-Formular des Bundesamts für Justiz zum Verfahren vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht anmelden. Das ist kostenlos und erfordert lediglich etwa zehn Minuten Zeit. Bislang haben sich über 60.000 Betroffene der Sammelklage angeschlossen.

2025 noch mehr Werbung bei Amazon Prime Video

Unterdessen hat Amazon bereits angekündigt, seine Strategie auch 2025 fortzusetzen und sogar auszuweiten. Im neuen Jahr sollen danach noch mehr und längere Werbe-Blöcke in die Amazon-Prime-Videos geschaltet werden. Amazon erhofft sich, so mehr Großkunden als Werbepartner zu gewinnen.

Darunter sollen dann auch Spots sein, bei denen Zuschauer die beworbenen Waren sofort per Klick bestellen können. Mit seiner Dominanz im Online-Handel hat Amazon hier einen klaren Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

Doch auch bei Disney+ soll es künftig interaktive Angebote zum direkten Kauf aus einem Stream heraus geben. Zudem sollen Nutzer von Disneys Streaming-Diensten mit dem günstigeren Werbe-Abo in Zukunft personalisierte Anzeigen zu sehen bekommen.

Werbeplätze nicht ausgebucht

So eifrig die Streaming-Dienste aktuell auch um Werbekunden bemüht sind, um ihre Einnahmenseite aufzupolieren: Werbekampagnen großer Unternehmen, wie man sie aus dem klassischen Fernsehen oder von Social-Media-Plattformen wie YouTube kennt, haben in der Streaming-Welt bislang noch Seltenheitswert.

Tatsächlich zeigt Amazon zumindest in Deutschland häufig beim Werbe-Abo in den Unterbrechungen Spots für eigene Prime-Inhalte oder andere Amazon-Angebote. Branchenexperten sehen darin einen klaren Hinweis darauf, dass die Werbeplätze in der Regel nicht ausgebucht sind.

Gewöhnen sich die Nutzer an Werbung?

Noch ist unklar, wie sich die neuen Werbe-Abos auf die Kundenbindung auswirken. So gibt es Stimmen, die argumentieren, dass sich die Zuschauer allmählich an Werbeunterbrechungen gewöhnen werden, ähnlich wie es bei Social Media der Fall ist. Prime-Video-Vizepräsidentin Kelly Day jedenfalls prahlte in der Financial Times damit, dass nach Einführung der Werbe-Unterbrechungen im vergangenen Jahr die Zahl der Kündigungen "viel, viel geringer" ausgefallen sei, als man geschätzt habe.

Einige Experten warnen hingegen, dass immer mehr Werbung die Zuschauer dazu verleiten könnte, zu werbefreien Plattformen oder Alternativen abzuwandern. Die Frage ist nur: Sind die Nutzer auch bereit, dafür einen Mehrpreis zu zahlen?