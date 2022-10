Hintergrund Energiekrise Was spart wie viel Gas? Stand: 14.10.2022 08:12 Uhr

Privathaushalte in Deutschland sollen weniger Gas verbrauchen. Doch wie steht es um die Sparpotenziale von Industrie und Stromerzeugern? Dazu gibt es wenig eindeutige Zahlen, aber einige Schätzungen.

Von Miriam Stumpfe, br

Die Bundesregierung hatte sich im Sommer ein ehrgeiziges Einsparziel gesetzt: Deutschland soll insgesamt 20 Prozent weniger Gas zu verbrauchen. Wenn das gelänge, käme das Land ohne akute Engpässe, bei denen vorübergehend der Gashahn abgedreht werden muss, durch den Winter. Dabei liegt das Ziel der Bundesregierung noch über dem allgemeinen EU-Sparziel von 15 Prozent.

Was bringen die Energiesparverordnungen?

Zwei Verordnungen hat die Bundesregierung auf den Weg gebracht, die direkt zum Gas- und Energiesparen verpflichten: eine für kurzfristige und eine für mittelfristige Maßnahmen. Dazu gehören unter anderem neue Vorgaben fürs Heizen in Büros und öffentlichen Gebäuden: Die Höchsttemperatur darf nur noch bei 19 Grad liegen, Flure und Treppenhäuser sollen gar nicht beheizt werden, und Läden sollen ihre Türen nicht offen stehen lassen.

Grundsätzlich bringe es sehr viel, die Heiztemperaturen abzusenken, sagt Corinna Fischer vom Öko-Institut in Freiburg. Weil aber Bürogebäude nur einen Bruchteil der Gebäude ausmachen, ist der Effekt für Gesamtdeutschland überschaubar: "Da landet man bei der Raumwärme bei einem halben Prozent."

Die Zahlen bleiben auch klein, wenn man die weiteren Maßnahmen der Energiesparverordnungen dazuzählt: Beim Warmwasser soll gespart werden in Büros, Läden, öffentlichen Gebäuden. Hinzu kommen Vorgaben für Besitzer von Mietshäusern: Sie müssen die Heizungsanlagen technisch optimieren, was auf mittelfristige Sicht einiges bringt, aber nicht von heute auf morgen umzusetzen ist. Und Unternehmen haben die Pflicht, gängige Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen und diese von Umweltgutachtern zertifizieren zu lassen.

Genau ausrechnen, was das insgesamt bringt, kann allerdings niemand; dazu fehlen die deutschlandweiten Daten - über Gebäudeflächen in Büros oder aber Art und Qualität der Heizung. Das Bundeswirtschaftsministerium geht davon aus, dass all diese Maßnahmen - gemessen am Einsparziel von 20 Prozent - rund zwei Prozentpunkte bringen: also nur einen kleinen Anteil. Auch Expertin Fischer vom Öko-Institut hält diese Schätzung für realistisch.

Stromerzeuger könnten bis zu fünf Prozent einsparen

Einen größeren Beitrag zum Gassparen könnte die Stromproduktion leisten: Mehr Kohlekraftwerke kommen ans Netz, im Zweifel soll es einige Monate länger Atomstrom geben. Drei bis fünf Prozentpunkte vom Sparziel wolle die Bundesregierung damit erreichen, so das Bundeswirtschaftsministerium.

Allerdings verlaufe der Prozess sehr schleppend, sagt Andreas Löschel, Umweltökonom an der Ruhr-Universität Bochum. "Die Steinkohlekraftwerke könnten schon in den Markt zurück", so der Experten. Allerdings seien die Betreiber sehr zögerlich, "insbesondere, weil sie bisher mit recht starken Einschränkungen operiert haben". Weil sie nur bis zum nächsten Jahr an den Markt zurückdürften, scheuten Energieversorger den Aufwand. Eigentlich gäbe es aber große Reserven an Kohlekraftwerken in Deutschland, um entsprechend Gas einzusparen; sie müssten nur genutzt werden.

Großer Sparbeitrag von Industrie und Privathaushalten erwartet

Nimmt man das Sparpotenzial der Verordnungen und der gesetzlichen Vorgaben für die Bereitstellung von Ersatzkraftwerken zusammen, fehlt immer noch mehr als die Hälfte für das Einsparziel 20 Prozent. Einen großen Beitrag erwartet die Bundesregierung daher von privaten Haushalten und der Industrie - fünf bis zehn Prozentpunkte, wobei eine Sprecherin des Ministeriums auf Nachfrage ergänzt: eher zehn.

Besonders viel Gas spart zur Zeit die Industrie ein. Im September lag der Verbrauch um rund 14 Prozent unter dem Mittelwert der letzten Jahre, im Juli und August waren es sogar mehr als 20 Prozent weniger. Damit ist die Industrie der Bereich, in dem am schnellsten am meisten Gas eingespart wurde.

Erreicht wird dies einerseits dadurch, dass viele Unternehmen Gas durch andere Brennstoffe ersetzt haben; andererseits stehen aber auch Maschinen gezwungenermaßen still, und es wird weniger produziert. Dieser Zustand ist mit Verlusten für die Unternehmen verbunden und ließe sich daher wohl kaum lange durchhalten.

Dass in der Industrie mehr gespart wird als in Privathaushalten, sei damit zu erklären, dass die Unternehmen die gestiegenen Energiekosten unmittelbarer zu spüren bekämen, sagt Umweltökonom Löschel: "Die sehen die Preise, die verstehen, dass die Preise in der Zukunft hoch bleiben werden und machen entsprechende Maßnahmen." Bei Privathaushalten sei es anders. "Viele der Haushalte haben die Preise noch nicht wahrgenommen in der Dringlichkeit."

Noch großes Sparpotenzial

Tatsächlich ist der Gasverbrauch in den privaten Haushalten mit den ersten kalten Tagen sprunghaft angestiegen und liegt deutlich über dem Durchschnitt der Frühherbstwochen aus den Vorjahren. Dabei würden ähnliche Maßnahmen wie in öffentlichen Gebäuden und Büros viel bringen: Allein das Absenken der Raumtemperatur um zwei Grad könnte den gesamtdeutschen Gasverbrauch um zwei Prozentpunkte senken, hat das Umweltbundesamt überschlagen.

Expertin Fischer, die beim Freiburger Öko-Institut für Ökobilanzen von Produkten und Stoffströmen zuständig ist, schätzt das Sparpotenzial sogar noch ein bisschen größer ein. Wenn weitere Maßnahmen dazu kämen, könnten die deutschen Haushalte sogar bis zu vier Prozentpunkte zum allgemeinen Einsparziel beitragen, überschlägt sie, und nennt Beispiele: nur noch halb so viel Warmwasser verbrauchen, keine Vollbäder mehr, Geschirrspülmaschine statt Handspülen - und zwar in sämtlichen Haushalten in Deutschland.

Dabei gilt laut Fischer: Je größer das Haus und die Wohnung, desto mehr Sparpotenzial steckt drin. Gerade Haushalte, die sich höhere Gaspreise leisten könnten, können auch besonders viel zum Gassparen beitragen. Wenn sich dann noch viele dazu entschlössen, die zweite Kühltruhe im Keller abschalten, den Fernseher nicht im Hintergrund laufen lassen oder nachts den WLAN-Router abschalten, dann helfe das auch.

Schnelle Rückmeldung zum Verbrauch hilfreich

Klar ist aber auch: Jede dieser Maßnahmen für sich genommen trägt nur einen sehr kleinen Teil bei. Und was das in der gesamtdeutschen Sparrechnung bedeutet, lässt sich kaum abschätzen - gesichert sind die Einsparziele also nicht. Um mehr Licht ins Dunkel zu bringen, wären also mehr Informationen wichtig; Privathaushalte brauchten kurzfristige Rückmeldungen, nicht erst bei der Jahresabrechung.

"Was habe ich im letzten Monat verbraucht? Im Vergleich zum letzten Jahr - was bedeutet das auf der Kostenseite? Habe ich tatsächlich schon was gespart?", zählt Experte Löschel die wichtigsten Fragestellungen auf. "Wir wissen, dass solche Rückmeldungen in Echtzeit helfen beim Einsparen, dass man große Effekte erzielen kann, wenn man solche Feedbacks gibt." Denn dann lenkten die Preise das Einsparen. Wichtig sei aber auch, die hohen Kosten sozial abzufedern - und zwar nach Möglichkeit so, dass der Sparanreiz durch den Preis nicht verpufft. Dafür hat die Gaspreiskommission Vorschläge unterbreitet.

Der Gasverbrauch in Deutschland ist seit April schon deutlich gesunken: zum Teil um 14 Prozent, in manchen Monaten sogar um 20 Prozent. Mit Beginn der Heizsaison allerdings steigt der Verbrauch wieder deutlich an, wie Zahlen der Bundesnetzagentur zeigen. Ob sich die Einsparungen also auf Dauer auf dem Niveau des Sommers halten lassen, ist unklar. Addiert man die Einsparpotenziale der verschiedenen Bereiche, ergeben sich bislang lediglich 17 Prozent, weshalb Bund und Behörden ihre Sparapelle stetig wiederholen - gepaart mit der Hoffnung auf einen milden Winter. Fest steht: Um die Ziele zu erreichen, müssen sämtliche Verbraucher - ob privat, öffentlich oder kommerziell - die möglichen Maßnahmen ausschöpfen.