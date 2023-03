Mehr Verbraucherschutz EU-Kommission setzt auf Strom-Festpreise Stand: 14.03.2023 15:07 Uhr

Stromkunden in Europa sollen durch die anstehende Strompreis-Reform deutlich entlastet werden. So plant die EU-Kommission lang laufende Festpreise, die staatlich garantiert werden sollen.

Verbraucherinnen und Verbraucher sollten durch die geplante Reform des europäischen Strommarktes besser vor drastischen Preissteigerungen geschützt werden. Das geht aus Entwürfen hervor, die heute vorgestellt wurden.

Festverträge mit stabilen Preisen

Laut den Entwürfen spricht sich die Kommission dafür aus, die Verbraucher durch mehr Festverträge mit stabilen, langfristigen Preisen abzusichern. "Im Herzen dieser Reform stehen die Verbraucher", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gegenüber Medien vor der Vorstellung der Pläne heute Nachmittag in Straßburg.

Im vergangenen Jahr waren in Folge des Kriegs Russlands in der Ukraine und des russischen Gaslieferstopps die Energiepreise in die Höhe geschossen. Den Plänen zufolge sollen die Stromerzeuger feste Abnahmepreise erhalten unabhängig von der kurzfristigen Preisentwicklung. Die Abnahmepreise könnten vom Staat mit Garantien abgesichert werden.

Fossile Energieträger preislich entkoppeln

Die Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern wie Kohle und Gas soll dabei diese Garantien nicht erhalten. Stattdessen soll der Ausbau der Erneuerbaren Energien weiter gefördert werden. Gas soll auch insgesamt eine geringere Rolle spielen. Derzeit wird der Strompreis nach dem letzten Kraftwerk berechnet, das jeweils für den aktuellen Bedarf benötigt wird ("Merit Order"-Prinzip). Das sind häufig teure Gaskraftwerke.

Die Entwürfe können noch überarbeitet werden, zudem müssen die EU-Staaten und das Europäische Parlament zustimmen. Staaten wie Spanien und Frankreich haben sich für stärkere Eingriffe ausgesprochen, um die Preise zu stabilisieren. Andere Länder, darunter Deutschland und Dänemark, haben davor gewarnt, mit zu großen Änderungen Investoren abzuschrecken. In Deutschland und Frankreich gibt es bereits staatliche Preisbremsen für Strom.

Reform noch vor der Europawahl?

Von der Leyen äußerte sich zuversichtlich, ungeachtet deutscher Einwände noch vor der Europawahl im Mai kommenden Jahres einen Beschluss erreichen zu können. Mit der Reform werde "die Auswirkung des Gaspreises auf den Strompreis drastisch gesenkt", so die Kommissionspräsidentin. Dafür könnten "die Verbraucher von den billigeren erneuerbaren Energien profitieren".

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte sich zuletzt gegen einen weitreichenden Umbau des Strommarktes vor der Europawahl ausgesprochen. Sechs weitere EU-Länder unterstützen diesen Kurs, darunter die Niederlande, Dänemark und Luxemburg. Wenn die EU-Kommission ihre Pläne vorgestellt hat, gehen sie zur Beratung an das Europaparlament und die Mitgliedsländer.

In Deutschland gibt es bereits staatliche Preisbremsen für Gas und Strom. Damit sollen die Verbraucherinnen und Verbraucher vor übermäßigen Energiekosten geschützt werden.