Wegen vieler Baustellen Bahn im August besonders unpünktlich Stand: 08.09.2023 15:23 Uhr

Wer im Sommer mit der Deutschen Bahn unterwegs war, brauchte besonders viel Geduld. Im August war die Bahn im Fernverkehr so unpünktlich wie noch nie in diesem Jahr. Hauptgrund sind die vielen Baustellen.

Weniger als zwei Drittel der IC- und ICE-Züge der Deutschen Bahn haben im August ihr Ziel pünktlich erreicht. 63,4 Prozent der Züge im Fernverkehr kam fahrplanmäßig. Damit war die Bahn in keinem Monat des Jahres unpünktlicher. Lediglich im August des vergangenen Jahres waren die Verspätungen noch gravierender. Damals waren nur 56,8 Prozent der Züge pünktlich, wie die Bahn heute mitteilte. Nach Definition sind Verspätungen von weniger als sechs Minuten pünktlich.

Hauptgrund für die niedrige Quote bleiben der Bahn zufolge die vielen Baustellen, weil das Schienennetz an vielen Stellen sanierungsbedürftig sei. Gemäß früherer Angaben will die Bahn in diesem Jahr rund 2.000 Kilometer Gleise modernisieren und erneuern, dazu 1.800 Weichen, 200 Brücken und 650 Bahnhöfe.

Bahn plant mehr Investitionen und höhere Schulden

In diesem Jahr plant die Deutsche Bahn einen Anstieg der Netto-Investitionen von 6,8 auf 8,5 Milliarden Euro. Die Brutto-Investitionen, die auch die Zuschüsse des Bundes enthalten, sollen von 15,4 auf 18 Milliarden Euro steigen. Damit verschuldet sich die Bahn zugleich weiter. Ihre Schulden dürften nach früheren Angaben von gut 30 auf 33 Milliarden Euro steigen.

Der Bundesrechnungshof hatte die Bahn im Frühjahr als "Sanierungsfall" bezeichnet. Der Konzern müsse "wirksam, schnell und umfassend" umstrukturiert werden.