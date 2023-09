Strecke Hamburg-Berlin Zugausfälle nach Vandalismus Stand: 08.09.2023 12:42 Uhr

Viele Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Berlin können aktuell nicht fahren. Fahrgäste müssen mit bis zu 60 Minuten Verspätung rechnen. Als Grund werden Schäden durch Vandalismus genannt. Die Polizei geht von einem politischen Motiv aus.

Zwischen Hamburg und Berlin entfallen derzeit wegen Vandalismusschäden zahlreiche Fernverkehrszüge. Das teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. In einer Fahrgastinformation heißt es: "ICE-/IC-/EC-Züge Hamburg - Berlin - Erfurt - Süddeutschland fallen zwischen Hamburg und Berlin aus". Aus der Online-Fahrplanauskunft der DB ging hervor, dass etwa zwei Drittel der ICE-Verbindungen zwischen Hamburg und Berlin davon betroffen sind.

Verspätungen von bis zu 60 Minuten

Als Alternative verwies die Bahn auf ICE-Züge, die im Stundentakt zwischen Hamburg und Berlin über eine Umleitungsstrecke geleitet werden. Dadurch seien Verspätungen von etwa 30 bis 60 Minuten zu erwarten. Aufgrund der zahlreichen Ausfälle sei hier aber mit sehr vollen Zügen zu rechnen.

Von den Vandalismusschäden ebenfalls betroffen waren den Online-Angaben zufolge ICE- und IC-Züge auf der Strecke zwischen Hamburg, Rostock und Stralsund (bzw. bis zum Ostseebad Binz). Auch hier fielen die Züge aus.

Nahverkehrsverbindungen sind laut der Deutschen Bahn ebenfalls betroffen. "Die Fernverkehrszüge werden teilweise über Uelzen umgeleitet oder fallen aus", hieß es weiter von der Bahn. Personal arbeite vor Ort an der Beseitigung der Störung - das könne allerdings bis in die Abendstunden dauern.

Brände in Kabelschächten - Motiv wohl politisch

Ein Sprecher der Hamburger Feuerwehr berichtete, dass es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in mehreren Stadtteilen zu Bränden in Kabelschächten der Deutschen Bahn gekommen sei. Betroffen gewesen seien Versorgungsleitungen für Signal- und Kommunikationstechnik. Auch ein Bahn-Sprecher bestätigte das.

Die Polizei teilte mit, man gehe derzeit von einem politischen Motiv aus. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die Brände wurden demnach zwischen 2:30 Uhr und 3:40 Uhr entdeckt. Die Polizei geht von vorsätzlichen Brandlegungen aus.

Zugverkehr in München stundenlang lahmgelegt

Bereits gestern hatte eine beschädigte Oberleitung den Zugverkehr am Hauptbahnhof in München stundenlang weitgehend lahmgelegt. Erst am Abend konnten die ersten Gleise wieder freigegeben werden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Baggerfahrer bei Tiefbauarbeiten an einer S-Bahn-Haltestelle eine Oberleitung abgerissen.