Tipps für die kalte Jahreszeit So macht man sein Auto winterfest Stand: 04.11.2023 15:41 Uhr

Bei vielen Autos sind die Scheinwerfer falsch eingestellt - was ab Herbst besonders gefährlich sein kann. Worauf sollte man außerdem achten? Experten-Tipps für den Winter-Check.

Von Hannah Stumpf, SR

Es ist grau und neblig, als Meerna Ghazaryan mit ihrem Auto bei der TÜV-Prüfstelle in Saarbrücken-Güdingen vorfährt. Sie hat hier einen Termin für einen Lichttest - zum allerersten Mal überhaupt. "Ich wusste natürlich, dass ich im Winter Winterreifen drauf haben sollte. Aber sonstige Check-ups vorher hab ich noch nie gemacht", sagt Ghazaryan.

Und damit ist die Saarbrückerin wohl nicht die einzige. Denn nach Angaben des ADAC Saarland waren 2022 bei fast jedem dritten überprüften Auto die Scheinwerfer falsch eingestellt. Dabei ist richtig Sehen und Gesehen-Werden im Straßenverkehr gerade jetzt wichtig, weiß Daived Georgis. "Ansonsten kann man den Gegenverkehr blenden, und das ist zu dieser Jahreszeit besonders gefährlich", so der Leiter der TÜV-Prüfstelle in Güdingen. Auch wenn die Scheinwerfer zu niedrig, zu weit nach rechts oder links eingestellt sind, sei die Sicht gerade bei Regen extrem eingeschränkt. Trotzdem seien falsch eingestellte Scheinwerfer einer der häufigsten Mängel bei der Hauptuntersuchung.

Lichttest ist schnell und meist kostenlos

Der TÜV-Experte Georgis fährt Meerna Ghazaryans Auto in die Werkstatt und stellt es mittig zwischen vier Spiegeln ab. Dann schaltet er Abblendlicht und Nebelleuchte ein, bremst, blinkt und legt den Rückwärtsgang ein. In den Spiegeln sieht er, ob die Lampen alle korrekt aufleuchten. Die Einstellung der vorderen Scheinwerfer überprüft er mit einer Maschine. Insgesamt dauert so ein Lichttest zum Beispiel beim TÜV, einer anderen Prüfstelle oder bei einer Werkstatt etwa 15 Minuten und ist meist kostenlos.

Der TÜV-Fachmann Daived Georgis und Meerna Ghazaryan beim Lichttest eines Autos.

Wem dafür die Zeit fehlt, der kann die Lichter auch zu Hause selbst überprüfen. Dafür sollte eine zweite Person um das Auto herum gehen, während die Fahrerin oder der Fahrer die verschiedenen Leuchten betätigt. Georgis betont, dass die Einstellung der Scheinwerfer in einer Werkstatt überprüft werden sollte. Wer aber einen Anhaltspunkt haben möchte, könne die Höhe der Scheinwerfer an der Garagenwand anzeichnen, nachdem sie korrekt eingestellt wurden. "Dann kann man vorne dran fahren, das Licht einschalten, und dann sieht man, ob es zu hoch oder zu tief sitzt."

Wie man Scheibenwischer selbst überprüft

Für gute Sicht im Herbst und Winter sind auch die Scheibenwischer wichtig. "Hier kannst du auch zu Hause prüfen, ob das Gummi des Scheibenwischerblattes weich ist und ob es keine Beschädigungen aufweist", sagt Georgis. Dafür hebt er den Scheibenwischer an und fährt mit dem Finger am Gummi entlang. "Außerdem sollte der Wischerarm genug Anpressdruck haben, dass der auch sauber wischen kann." Auch das testet der TÜV-Fachmann, indem er den Scheibenwischer ein paar Mal anhebt.

Außerdem wichtig: Scheibenwischwasser auffüllen. Für die kalte Jahreszeit sollte man hier unbedingt zu einem Reiniger mit Frostschutzmittel greifen. Wer nicht mehr sicher ist, ob er zuletzt ein Mittel mit Frostschutz benutzt hat, könne mit einem Anti-Frost-Konzentrat nachhelfen, so Georgis.

Laub unbedingt entfernen

Beim Blick unter die Motorhaube von Meerna Ghazaryans Auto fällt Laub auf, das sich unterhalb der Windschutzscheibe gesammelt hat. Das ist jetzt im Herbst kaum überraschend. Es sollte aber dringend regelmäßig entfernt werden, sagt Georgis, denn dort befinden sich Wasserabläufe. "Das Wasser, das hier runterfließt, muss natürlich auch direkt ablaufen können. Ansonsten gelangt es in den Innen- oder Motorraum und kann zu Schäden führen." Wasserschäden, Rost oder elektronische Probleme können die Folge sein.

Kühlmittel nur bei kaltem Motor nachfüllen

Wenn die Motorhaube schon mal offen ist, empfiehlt der Profi, auch einen Blick auf den Kühlmittelbehälter zu werfen. Georgis wackelt daran. "Dann schwappt das Kühlmittel hin und her. Meistens steht irgendwo am Behälter noch der Mindest- und der Maximalstand. Da darf es natürlich nicht drunter beziehungsweise drüber sein."

Wenn Kühlmittel nachgefüllt werden muss, sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass der Motor kalt ist. Sonst steht das System unter Druck und man kann sich schwere Verletzungen oder Verbrühungen zuziehen, wenn man den Deckel öffnet. "Und man muss darauf achten, dass das richtige Kühlmittel reinkommt. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit dient es nämlich auch als Frostschutz für den Motor", so Georgis. Welches das richtige Mittel ist, stehe entweder auf dem Behälter oder in der Betriebsanleitung. "Meistens erkennt man es auch an der Farbe. Es ist oft blau oder rosa."

Fachmann empfiehlt Allwetterreifen

Winterreifen von Oktober bis Ostern sei nur eine Faustregel, sagt TÜV-Prüfstellenleiter Georgis. "Pflicht sind sie in Deutschland nur, wenn es Schnee, Schneematsch oder Glätte gibt. Ansonsten kann es Probleme mit der Versicherung geben."

Bei den mittlerweile milden Wintern rät der Fachmann aber zu Allwetterreifen. "Wie oft haben wir das noch, dass die Straßen wirklich vollbedeckt sind mit Schnee? Das gibt’s nicht mehr oft. Deswegen würde ich persönlich sagen: Allwetterreifen." Diese sollten aber für Schnee geeignet sein - erkennbar am Alpine-Symbol, einem Berg mit einer Schneeflocke, auf den Reifen.

Das gehört im Winter ins Auto

Auch die Gummis an Türen und Fenstern freuen sich über etwas Pflege zum Start in die kalte Jahreszeit. Georgis empfiehlt, sie mit einer Gummipflegepaste einzureiben. So könne man verhindern, dass sie porös und undicht werden und irgendwann Feuchtigkeit ins Auto eindringt.

In der Winterzeit solle man außerdem besonders darauf achten, dass man immer genug Sprit im Tank hat, sagt Georgis. "Des Weiteren ist es ganz wichtig, ein Überbrückungskabel zu haben. Vor allem für die Leute, die öfter kürzere Strecken fahren, weil die Batterie dadurch geschwächt wird. Man sollte auch auf die Batterie aufpassen, die ist nicht unendlich haltbar." Auch eine warme Decke könne nicht schaden, falls man im Winter eine Panne hat und auf Hilfe warten muss.