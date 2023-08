60 Jahre Bandsalat Die Musikkassette ist zurück Stand: 28.08.2023 16:32 Uhr

1963 revolutionierte die Kassette die Musikszene. Plötzlich konnte jeder sein eigenes Mixtape zusammenstellen. Dann kam die CD, und die Kassette verstaubte im Regal. Jetzt ist sie wieder da.

Von Paul Jens, SWR

"Sie haben dann nur die Start-Taste zu drücken, und sofort ertönt Musik." Bei der Vorstellung der Musikkassette 1963 auf der Funkausstellung Berlin konnte noch niemand ahnen, wie sehr dieses kleine Stück Plastik die Musikgeschichte verändern würde.

Deutlich kleiner und günstiger als die damals vorherrschende Schallplatte, war die Kassette eigentlich als sprechendes Notizbuch gedacht, wurde dann aber ganz anders genutzt. Dank der Aufnahme-Funktion wurden Millionen Menschen erstmals zu Produzenten. Ganz einfach ließen sich Songs im Radio mitschneiden und zu eigenen Mixtapes zusammenbauen.

Besonders beliebt war das selbst komponierte Mixtape als Geschenk für Freund oder Freundin. Auch, wenn das Abspielen immer wieder zu einem Haufen Bandsalat führte und die ganze Arbeit zunichte machte.

Walkman brachte Musik auf die Straßen

Mit dem Walkman, dem tragbaren Kassettenspieler, eroberte die Musik in den 1980er Jahren auch die Straßen. Doch kurz danach war Schluss mit dem Hype. Die CD kam auf den Markt und war als digitaler Musikspeicher einfach vielseitiger. Die Kassetten verstaubten im Regal.

Doch seit einiger Zeit veröffentlichen Weltstars wie Justin Bieber oder Taylor Swift ihre Alben wieder auf Kassetten. Und auch deutsche Künstler wie Casper haben das Potential erkannt. Wie kommt es zu dem neuen Boom?

"Eine entspannte Geschichte"

"Ich glaube, dass es einfach eine sehr entspannte Geschichte ist, eine Kassette anzuhören", sagt Martin Maag, der einen Plattenladen in Ulm hat. "Man kann nicht skippen, man kann nicht einfach den nächsten Track machen. Es braucht unendlich Geduld."

Vor allem junge Leute fragten bei ihm im Laden nach den Kassetten. Noch sei sein Sortiment aber übersichtlich, und außerdem muss er sich erstmal wieder einen neuen Kassettenrecorder anschaffen. Doch bei den gebrauchten Geräten steigen die Preise seit kurzem wieder.

Zum Hören - oder fürs Regal?

Beim Musiklabel Nuclear Blast im schwäbischen Donzdorf ging der Trend schon vor ein paar Jahren los. Immer mehr Bands wollten ihre Alben auch als Sonder-Edition auf Kassette. Doch wie viele Kunden legen die Kassette auch wirklich ein?

Bei Schallplatten sei es "relativ bekannt, dass 50 Prozent der Leute, die Vinyl kaufen, gar keinen Plattenspieler zu Hause haben", sagt Marcus Hammer von dem Label. "Das ist dann also ein Album, das sich schön im Regal macht. Ich glaube, dass das bei der Kassette ganz ähnlich ist."

Der Boom der Vinylplatten wurde auch durch den sehr speziellen Sound der Schallplatten befeuert. Bei der Kassette ist es wohl vor allem die Nostalgie. "Die Kassette hat einen gewissen Kultfaktor. Von der Tonqualität kann die Kassette eigentlich nicht mit MP3 oder der Vinylplatte mithalten", sagt Michael Langbein vom Label Nuclear Blast im Gespräch mit tagesschau.de.

Der Klang soll nicht perfekt sein

Für Christofer Jost, Professor am Institut für Medienkulturwissenschaft der Universität Freiburg, ist gerade der Sound ein wichtiges Merkmal der Kassette. Käufer entschieden sich bewusst gegen den perfekten Klang.

"Die Kassette ist nicht nur Medium, sondern auch Symbolträger", sagt er. "Wir wenden uns gegen die gewohnten Mechanismen, die da in der Musikindustrie und der Unterhaltungselektronik am Werk sind."

Filmindustrie befeuert den Trend

Der Retrotrend wurde auch von der Filmindustrie gefördert. In der Serie "Stranger Things" und auch in der Filmreihe "Guardians of the Galaxy" taucht die Kassette immer wieder auf. Vor allem in den USA hat das die Absatzzahlen wieder angekurbelt. In Deutschland sind vor allem Hörspiele wie die "Drei ???" und "Bibi und Tina" beliebt.

Auch wenn der Trend zur Kassette hinter dem von der Vinylplatte noch bescheiden erscheint: Zum 60. Geburtstag der Kassette ist der Bandsalat auf dem besten Weg zurück in deutsche Wohnzimmer.