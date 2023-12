Krise von Signa Benkos wichtigster Manager fristlos entlassen Stand: 12.12.2023 12:48 Uhr

Der insolvente Signa-Konzern hat den bisherigen Immobilienchef entlassen - wegen dringenden Verdachts auf "grobe Verletzungen der Pflichten". Einem Medienbericht zufolge haben auch deutsche Versicherer Signa Milliarden geliehen.

Die angeschlagene Immobilien- und Handelsgruppe Signa hat den wichtigsten operativen Manager von Firmengründer René Benko entlassen. In außerordentlichen Aufsichtsratssitzungen der Signa Prime Selection AG und der Signa Development Selection AG sei deren Chef Timo Herzberg mit sofortiger Wirkung seiner Funktionen enthoben und außerordentlich sowie fristlos gekündigt worden, teilte die von René Benko gegründete Signa-Gruppe gestern Abend mit.

Es bestehe der "dringende Verdacht auf grobe Verletzungen der Pflichten als Vorstandsmitglied", hieß es weiter. "Leider mussten wir diese Entscheidung treffen und diesen harten Schritt setzen. Die Verdachtslage war eindeutig und ließ den Aufsichtsräten keine andere Wahl", sagte der Aufsichtsratschef der beiden Gesellschaften, der frühere österreichische Bundeskanzler Alfred Gusenbauer.

Erhard Grossnigg übernehme die Funktion als Vorstandssprecher in beiden Immobiliengesellschaften, die saniert und restrukturiert werden sollen. Gusenbauer lobte Grossnigg als "hervorragenden Fachmann und Spezialisten in Fragen der Sanierung".

Immobilienprojekte in vielen deutschen Städten

Die Signa Holding des österreichischen Unternehmers René Benko hatte Ende November Insolvenz angemeldet. Hohe Baukosten, steigende Kreditzinsen und hausgemachte Probleme hatten den Handels- und Immobilienkonzern in Schieflage gebracht.

Die wichtigsten Immobilien und Bauprojekte im Signa-Portfolio gehören der Signa Prime - darunter das derzeit stillstehende Bauprojekt Elbtower in Hamburg, das KaDeWe in Berlin und Kaufhausimmobilien der Kette Galeria Karstadt Kaufhof. Signa Prime schrieb im Vorjahr rund eine Milliarde Euro Verlust und hatte Ende 2022 etwa 10,8 Milliarden Euro an Schulden. Die Tochtergesellschaft Signa Development, in der weitere Immobilienprojekte wie Bürogebäude oder Einzelhandelsflächen gebündelt sind, schrieb einen Verlust von 316 Millionen Euro.

Deutsche Versicherer finanzierten Signa mit

Die Pleite des österreichischen Konzerns droht offenbar auch die Bilanzen deutscher Versicherer zu belasten. Wie die "Financial Times" heute berichtet, haben mehrere deutsche Versicherer, etwa die Allianz, die Dortmunder Signal Iduna und Munich Re, zusammen mehr als drei Milliarden Euro in Benkos Immobilienimperium investiert. Insgesamt habe sich Signa von rund einem halben Dutzend deutscher Versicherer Geld geliehen

Die Zeitung berichtet weiter, etwa ein Drittel dieses Engagements sei nicht durch Sicherheiten gedeckt. "Für einige Versicherer wird das extrem schmerzhaft sein", zitiert die "FT" eine mit der Angelegenheit vertraute Person.