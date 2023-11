eilmeldung Benko-Firmenimperium Signa Holding meldet Insolvenz an Stand: 29.11.2023 11:35 Uhr

Die angeschlagene Signa Holding des österreichischen Unternehmers Benko ist insolvent. Die Holding werde heute beim Handelsgericht Wien die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung beantragen, teilte die Signa-Gruppe mit.

Die kriselnde Signa Holding GmbH des Unternehmers René Benko will noch heute Insolvenz anmelden. Wie das Unternehmen in Wien mitteilte, will es einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens in Eigenverwaltung stellen. "Trotz erheblicher Bemühungen in den letzten Wochen konnte die erforderliche Liquidität für eine außergerichtliche Restrukturierung nicht in ausreichendem Maße sichergestellt werden", hieß es zur Begründung.

Benko hatte den Vorsitz des Beirats Anfang November an den Sanierungsexperten Arndt Geiwitz übergeben. Vergangenen Freitag hatte bereits eine Tochtergesellschaft der Signa-Gruppe Insolvenz angemeldet. Dabei handelt es sich um die Signa Real Estate Management Germany - die Deutschlandtochter der Signa Prime Selection, in der Signa prestigeträchtige Immobilien gebündelt hat. Es war die erste Insolvenz einer Immobilienfirma der Signa. Die Signa Sports United - ein Unternehmen der Signa-Handelssparte - hatte bereits im Oktober Antrag auf Insolvenz stellen müssen.