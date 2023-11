Deutsche Signa-Tochter insolvent Milliardär Kühne prüft Übernahme des Elbtowers Stand: 27.11.2023 09:02 Uhr

Der Logistik-Milliardär Kühne könnte den Bau des Hamburger Elbtowers übernehmen. Zuvor hatte eine deutsche Tochterfirma des Signa-Konzerns wegen zahlreicher Probleme Insolvenz anmelden müssen.

Der Milliardär und Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne prüft einem Medienbericht zufolge die Übernahme des Hochhausprojekts Elbtower in seiner Geburtsstadt Hamburg. Kühne habe mit der Stadt erste Verhandlungen geführt, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Insider. Eine offizielle Bestätigung von der Stadt oder Kühne selbst gibt es aber nicht.

Das mit Baukosten von 950 Millionen Euro geplante Hochhaus ist die derzeit größte Baustelle des kriselnden Handels- und Immobilienimperiums Signa, das von dem österreichischen Milliardär René Benko gegründet wurde. Bereits am Freitag vergangene Woche hatte die Signa Real Estate Management Germany beim Amtsgericht Charlottenburg einen Antrag auf Konkurs gestellt. In der Gesellschaft sind neben Premiumimmobilien von Benko auch Geschäfte wie die Entwicklung des Elbtowers gebündelt.

Signa sucht einen Investor

Hohe Baukosten, steigende Kreditzinsen und hausgemachte Probleme brachten den Konzern in Schieflage und führten zur Insolvenz der Signa-Tochter. Der gesamte Signa-Konzern leidet Insidern zufolge unter Liquiditätsproblemen. Finde sich nicht kurzfristig ein Kreditgeber, könnte die gesamte Gruppe fallen, sagte ein Insider.

Bereits vor einigen Wochen hatten sich in Benkos Imperium erste Risse gezeigt. Die Signa Sports United hatte im Oktober Antrag auf Insolvenz stellen müssen. Signa hatte ihr zuvor eine Kapitalspritze verweigert. Benko hatte in der Folge in der Führung der Signa seinen Hut nehmen müssen. Auf Druck von Investoren war der deutsche Sanierungsexperte Arndt Geiwitz zum Vorsitzenden des Gesellschafter-Komitees der Holding berufen worden. Die Familie Benko Privatstiftung blieb allerdings weiterhin größter Gesellschafter bei Signa.