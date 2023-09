Karriereende mit 92 Jahren Medienmogul Rupert Murdoch tritt ab Stand: 21.09.2023 16:15 Uhr

Der Medienunternehmer Rupert Murdoch tritt als Vorsitzender der US-amerikanischen Fox-Gruppe und des Verlags News Corp zurück - er ist 92 Jahre alt. Sein Nachfolger ist ebenfalls ein Murdoch.

Rupert Murdoch tritt als Vorsitzender von Fox und News Corp zurück und beendet damit eine mehr als sieben Jahrzehnte lange Karriere. Der 92-Jährige übergibt den Staffelstab an seinen Sohn Lachlan Murdoch, wie heute mitgeteilt wurde. Der 52-Jährige werde alleiniger Vorsitzender von News Corp und weiterhin Vorsitzender und CEO von Fox sein, teilten beide Unternehmen mit.

"Wir haben jeden Grund, für die nächsten Jahre optimistisch zu sein", heißt es in einem Brief von Murdoch Senior an die Beschäftigten: "Unsere Möglichkeiten übertreffen bei weitem unsere geschäftlichen Herausforderungen."

Medienimperium von Australien bis in die USA

Beide Firmen Fox und News Corp seien "bei robuster Gesundheit - so wie ich", schrieb Rupert Murdoch an die Angestellten des Konzern. Der Kampf um die Meinungsfreiheit und letztlich um die Freiheit der Gedanken sei noch nie so intensiv wie heute.

Murdoch hat ein Medienimperium geschaffen, das sich von Australien bis in die USA erstreckt. Der Manager hatte vor einiger Zeit beschlossen Fox und News Corp doch nicht zu fusionieren. Murdoch, der an beiden Firmen fast die Mehrheit hält, wird zum "Chairman Emeritus" beider Unternehmen ernannt. Lachlan teilte mit, man sei dankbar, dass sein Vater diese Rolle übernehmen werde. Rupert Murdoch werde beiden Unternehmen weiterhin mit wertvollem Rat zur Seite stehen.

Extrem konservative Sendergruppe

Murdoch gilt als einer der mächtigsten Medienunternehmer der Welt. Der von ihm gegründete Sender Fox News war seit dem Start 1996 ein Leitmedium für Konservative in den USA und hat die Politik des Landes entscheidend mitgeprägt. Mit der Fox-Sendergruppe war er der erste, der den drei großen US-Sendern ABC, CBS und NBC erfolgreich Marktanteile abknöpfte.

Außerdem gehören Murdoch das "Wall Street Journal" und die "New York Post". News Corp mit Sitz in New York verlegt auch wichtige Zeitungen in Australien und in Großbritannien und ist Eigentümer des Verlagshauses HarperCollins.