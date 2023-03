Mögliche Kartellverstöße EU-Razzia bei Red Bull Stand: 21.03.2023 17:51 Uhr

Die EU-Kommission untersucht mögliche Kartellrechtsverstöße des Energy-Drink-Herstellers Red Bull. Beamte durchsuchten Räume des Konzerns, der seine Kooperation zusagte.

Von Matthias Reiche, ARD-Studio Brüssel

Am Vormittag hatte die EU-Kommission mitgeteilt, dass unangekündigte Inspektionen gegen eine in mehreren EU-Staaten aktive Firma im Energy-Drink-Sektor eingeleitet wurden. Inzwischen hat Red Bull bestätigt, dass EU-Beamte Firmenräumlichkeiten in Zell am See im Land Salzburg durchsuchten.

MDR Logo Matthias Reiche ARD-Studio Brüssel

Man werde mit den Ermittlern selbstverständlich in allen relevanten Fragen zusammenarbeiten, teilte das Red-Bull-Management mit. Weitere Anfragen zu den Hintergründen der Aktion sollten aber direkt an die EU Kommission gerichtet werden. Deren Vertreter wollten sich ebenfalls nicht zu Details der Ermittlungen äußern - nur, dass es um den Verdacht auf illegale Absprachen und Verstöße gegen EU-Kartellregeln gehe.

Wiener Behörde beteiligt

Aus diesem Grunde ist an den Ermittlungen auch die in Wien sitzende Bundeswettbewerbsbehörde beteiligt, zu deren Aufgaben die Durchsetzung der europäischen Kartellregeln in Österreich gehört. Ob sich Red Bull tatsächlich eines wettbewerbswidrigen Verhaltens schuldig gemacht und seine marktbeherrschende Stellung missbraucht hat, lässt sich nach Meinung der Wettbewerbshüter zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings nicht zweifelsfrei sagen.