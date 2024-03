Zu wenig Standorte auf dem Land Deutsche Post hält Filialnetz-Pflicht nicht ein Stand: 13.03.2024 10:43 Uhr

Die Deutsche Post hat weiterhin Probleme, die staatlichen Vorgaben für ihr Filialnetz einzuhalten. 125 Pflichtstandorte sind nicht besetzt. Besondere Schwierigkeiten ergeben sich auf dem Land.

Wer auf dem Land wohnt, könnte Schwierigkeiten bei der Suche nach einer Filiale der Deutschen Post haben. Denn der Konzern hat weiterhin Probleme, staatliche Vorgaben zum Filialnetz einzuhalten. Der Bundesnetzagentur zufolge wurden 125 Pflichtstandorte nicht besetzt, obwohl die Post vor Ort sein müsste.

Post hält Entfernungen nicht ein

Nach dem aktuell gültigen Postgesetz muss die Deutsche Post bundesweit rund 12.000 Filialen haben. Oft handelt es sich dabei um Kioske oder Supermärkte mit einem Postschalter. Mit 13.000 Filialen wird diese Zahl nach Angaben der Bundesnetzagentur zwar übertroffen - bestimmte Entfernungsvorgaben werden aber nicht eingehalten.

So muss es in Gemeinden ab 2.000 Einwohnern mindestens eine Filiale geben. Bei einer Größe von 4.000 Einwohnern darf die nächste Filiale in zusammenhängenden Wohngebieten nicht mehr als zwei Kilometer entfernt sein.

Nicht genug Filialen auf dem Land

Durch diese Vorgaben ergibt sich für die Post eine Präsenzpflicht auf dem Land, mit der sie Schwierigkeiten hat. Dem Unternehmen zufolge liegt das vor allem am Strukturwandel im Einzelhandel. Besonders in ländlichen Gebieten mit schwach ausgeprägter Einzelhandels-Infrastruktur sei die Einrichtung von Postfilialen besonders herausfordernd.

Trotz fehlender Filialen werden insgesamt rund 99 Prozent der Pflichtstandorte abgedeckt, sagte ein Post-Sprecher. So werde man weiterhin daran arbeiten, an allen Pflichtstandorten präsent zu sein und den Kunden eine verlässliche Versorgung mit Paket- und Briefdienstleistungen zu bieten.

Darunter falle auch der Aufbau von weiteren Poststationen. Das sind Automaten, an denen Briefmarken gekauft, Briefe eingeworfen sowie Pakete abgegeben oder abgeholt werden können. Diese Automaten wurden bislang nicht der Filialnetz-Pflicht angerechnet. Dies soll sich allerdings in der aktuell laufenden Postgesetz-Novelle ändern.