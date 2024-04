Zunehmender Ökolandbau Mehr Biobauern in Deutschland Stand: 03.04.2024 10:58 Uhr

Die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe, die dem Ökolandbau verpflichtet sind, ist im vergangenen Jahr gestiegen. Inzwischen setzt mehr als jeder zehnte Betrieb auf einen schonenden Landbau und ökologische Tierhaltung.

Mehr und mehr Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland setzen auf Ökolandbau oder ökologische Tierhaltung. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Damit wird auch immer mehr landwirtschaftliche Fläche nach ökologischen Gesichtspunkten bewirtschaftet.

Im vergangenen Jahr wirtschafteten rund 28.700 Betriebe nach den Vorgaben des ökologischen Landbaus. Dies entspricht einer Steigerung um rund zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr: Da waren es noch 26.100 Betriebe.

Mehr Ökofläche, gleiche Hofgröße

Nach Fläche wurden 16 Prozent mehr ökologische Flächen bewirtschaftet. Die Gesamtfläche lag 2023 bei 1,85 Millionen Hektar. Der Anteil an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche von 16,6 Millionen Hektar stieg auf 11,2 Prozent. Ökohöfe haben mit durchschnittlich 66,7 Hektar pro Betrieb eine nahezu identische Fläche wie der Durchschnittsbetrieb mit 65,0 Hektar.

Laut der Agrarstrukturerhebung aus dem vergangenen Jahr setzten elf Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe auf den Ökolandbau. Mit 423.000 Hektar lag knapp ein Viertel davon (23 Prozent) in Bayern; auch in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wurden große Flächen per Ökolandbau bewirtschaftet.

Ökologische Tierhaltung wächst ebenfalls

Auch die Zahl der Betriebe mit Ökotierhaltung stieg um rund elf Prozent und lag 2023 bei 19.200. Der Anteil an den insgesamt 161.700 tierhaltenden Betrieben lag bei zwölf Prozent.

Dabei werden vor allem Rinder und Hühner nach ökologischen Vorgaben gehalten. Dies waren im vergangenen Jahr 949.300 Rinder und damit neun Prozent des gesamten Bestandes. Der Anteil ökologisch gehaltener Hühner am Gesamtbestand stieg auf 10,6 Millionen und lag damit bei sieben Prozent. Deutlich niedriger ist die Ökotierhaltung bei Schweinen, sie lag 2023 nur bei rund einem Prozent.