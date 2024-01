"Die Schneegesellschaft" Der Erfolg internationaler Filme bei Netflix Stand: 17.01.2024 16:42 Uhr

Der spanische Thriller "Die Schneegesellschaft" gehört schon nach wenigen Tagen zu den erfolgreichsten internationalen Filmen von Netflix. Immer häufiger schaffen es nicht-englischsprachige Filme in die Bestenlisten.

Irgendwo im Nirgendwo, mitten in den Anden, stürzt das Flugzeug ab. Im eisigen Winter rutscht die vordere Hälfte des Flugzeugs einen Gletscher hinunter und bleibt auf etwa 4.000 Meter Höhe liegen. Schon beim Absturz sterben ein Dutzend Menschen.

Weil Rettungskräfte das Wrack beim Überfliegen nicht sehen können, wird die Suche nach Überlebenden nach acht Tagen eingestellt - wie sollten sie bei nächtlichen Temperaturen zwischen minus 30 und minus 40 Grad Celsius überleben?

Um nicht zu verhungern, beginnen die Überlebenden schließlich nach und nach, das durch Schnee und Eis konservierte Fleisch der Todesopfer des Flugzeugabsturzes zu essen. Nach 72 Tagen werden schließlich 16 Überlebende gerettet.

Mehr als 20 Millionen Aufrufe in der ersten Woche

Es klingt wie ein Thriller aus Hollywood, ist aber tatsächlich gesehen: 1972 wollten die Mitglieder der uruguayischen Rugbymannschaft Old Christians für ein Freundschaftsspiel nach Chile reisen, als sich der verherrende Absturz ereignete.1993 erstmals verfilmt, auf Basis des gleichnamigen Buches "Alive", gibt es nun eine Neuverfilmung von Regisseur Juan Antonio Bayona.

"Die Schneegesellschaft", basierend auf dem gleichnamigen Buch von Pablo Vierci, ist seit dem 4. Januar beim dem Streamingdienst Netflix zu sehen. Bereits in seiner ersten Woche debütierte er auf Platz 1 der Liste der nicht-englischsprachigen Filme mit 22,9 Millionen Aufrufen, auch in der zweiten Woche landete er auf Platz mit mehr als 28 Millionen Aufrufen.

Kandidat für die Oscars

Der Film gehört schon jetzt zu den erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Filmen des Streamingdienstes: Zwischen dem 4. Januar und dem 14. Januar wurde der spanische Überlebensthriller mit dem internationaler Titel "Society of the Snow" schon rund 51 Millionen Mal aufgerufen, wie Netflix mitteilte. Damit liegt er schon jetzt auf Platz zehn der beliebtesten internationalen Filme.

Und der Film kann noch einen weiteren Erfolg verzeichnen: Berücksichtigt man die Laufzeit des Filmes von knapp zweieinhalb Stunden und die angesehenen Stunden von mehr als 124 Millionen, bedeutet das, dass die überwiegende Mehrheit der Zuschauer den Film auch bis zum Ende gesehen hat. Für Netflix ist das - neben den reinen Abrufzahlen - ein wichtigster Parameter, um den Erfolg einer Produktion zu messen.

Die Begeisterung für "Die Schneegesellschaft" führt Thorsten Hennig-Thurau, der an der Universität in Münster den Lehrstuhl Marketing und Medien leitet, vor allem auf das intensive Bewerben - etwa durch Vorschläge auf der Plattform sowie von E-Mails und Benachrichtungen - des von Netflix exklusiv eingekauften Films zurück.

"Die Maßnahmen sind in diesem Fall besonders wirksam, da sie mit der Medienaufmerksamkeit zusammenfallen, die der Film als Kandidat für die Oscars zur Zeit erzeugt", erläutert der Fachmann. "Das daraus resultierende Interesse für den Film kann Netflix perfekt befriedigen: Per Klick kann sich der Zuschauer selbst ein Bild vom Film machen, ohne dafür extra etwas zahlen zu müssen."

Großer Erfolg spanischer Produktionen

"Die Schneegesellschaft" reiht sich mit seinem Erfolg ein in den Reigen erfolgreicher Serien und Filme, die nicht in Hollywood produziert wurden. Bereits vor einigen Jahren deutete sich mit dem Erfolg der Serie "Haus des Geldes" an, dass spanische Produktion bei einem breiten Publikum beliebt sind.

Neben "Haus des Geldes" - unter den internationalen Netflix-Serien immer noch auf Platz zwei der Top Ten aller Zeiten - begeisterten etwa "Elité" oder "Die Telefonistinnen" das Publikum. Auch unter der beliebtesten der internationalen Netflix-Filme überhaupt finden sich derzeit mit "Der Schacht", "Through my Window" und nun eben "Die Schneegesellschaft" gleich drei spanische Produktionen.

Dass spanische Produktionen bei Netflix weltweit einen solchen Erfolg verzeichnen, liegt laut dem Experten Hennig-Thurau auch an der Sprache: "Netflix hat sehr viele Nutzer, die Spanisch als Muttersprache sprechen - in Lateinamerika, den USA und in Spanien selbst. Der Anteil der spanischsprachigen Abonnenten dürfte zwischen 15 und 20 Prozent liegen - für spanische Produktionen gibt es also ein enorm großes Publikum, ohne das die spanische Sprache eine Hürde darstellt."

Mehr Sichtbarkeit für internationale Filme

Doch nicht nur die spanischen Filme und Serien erfreuen sich immer größerer Beliebtheit; grundsätzlich scheinen gerade die internationale Filme bei den Zuschauern auf größeres Interesse zu stoßen. Hennig-Thurau betont, dass das auch am größeren Angebot liegt.

"Früher waren die Möglichkeiten, Filme und Serien aus Korea oder Mexiko zu schauen, viel begrenzter als heute. Solche Inhalte waren in Vorstreamingzeiten schlicht nicht verfügbar - mit Ausnahme einzelner für den Durchschnittskonsumenten wenig attraktiver Kunstprojekte, die fürs Arthaus-Kino einen Verleiher fanden." Allein die Tatsache, dass sie nun auf Netflix und anderen Streaming-Diensten laufen, habe die Sichtbarkeit und damit das Interesse an ihnen enorm gesteigert.

Dabei war der Hauptgrund für Netflix, schon sehr früh viele internationale Produktionen aufzunehmen, vor allem ein ökonomischer, erklärt Henning-Thurau im Gespräch mit tagesschau.de: "Die Produktion einer Serie oder deren Einkauf ist in Europa oder Asien deutlich günstiger als in Hollywood." Und wenn dann das Interesse bei den Zuschauern erst einmal geweckt sei, dann steige auch die Nachfrage.

Größeres Angebot nach Streik in Hollywood

Auch der jüngste Streik der Schauspieler und Drehbuchautoren in Hollywood könnte den internationalen Produktionen laut Experte Hennig-Thurau noch zusätzlich Aufschwung verliehen haben: "Den Anbietern von Streaming-Plattformen fällt es deutlich leichter, fehlendes Angebot aus Amerika durch Serien und Filme aus Asien und Europa zu ersetzen. Und das wiederum schafft dann zusätzliche Aufmerksamkeit für diese Inhalte."

Spanien hofft nun auf noch mehr internationale Aufmerksamkeit. Das Land hat "Die Schneegesellschaft" als Beitrag für die Oscars 2024 in der Kategorie "Bester Internationaler Film" eingereicht. Bereits im vergangenen Jahr war in dieser Kategorie ein Netflix-Film erfolgreich: Die deutsche Produktion "Im Westen nichts Neues", eine Neuverfilmung des gleichnamigen Buches von Erich Maria Remarque, gewann den Titel als "Bester Fremdsprachiger Film" 2023.