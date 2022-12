Streaming und Kino Die erfolgreichsten Filme und Serien 2022 Stand: 25.12.2022 05:30 Uhr

Wednesday, Avatar, Top Gun Maverick - ob vor kleinem oder großen Bildschirm, diese Filme und Serien zählen zu den erfolgreichsten des Jahres 2022.

Von Antonia Mannweiler, tagesschau.de

Einer der Großmeister des Films, Martin Scorsese - Regisseur von "Taxi Driver" und "Gangs of New York" -, ließ sich vor einigen Jahren zu der Aussage hinreißen, dass das Kino, mit dem er aufgewachsen sei, verschwunden sei. Dabei ging es ihm um die Inhalte und Techniken. Die Worte könnten aber auch zum kontinuierlichen Rückgang der Kino-Besucherzahlen der vergangenen Jahre passen, der durch die Corona-Krise noch einmal beschleunigt wurde.

Noch vor der Pandemie, 2019, wurden laut der Motion Picture Association noch 42,3 Milliarden US-Dollar an kombinierten Ticketverkäufen eingenommen, 2021 waren es nur noch 21,3 Milliarden Dollar. Im starken Kontrast dazu sind die Nutzerzahlen von Streamingdiensten geradezu explodiert. Ob Netflix, Amazon Prime oder Disney+ - der Markt war auch in diesem Jahr heiß umkämpft.

Doch mit dem Lockern der Corona-Beschränkungen in diesem Jahr drängten auch die Kinobesucher wieder zurück vor die großen Leinwände - und spülten Milliarden in die Kassen der Studios.

Top Gun: Maverick

Ein wahrer Kult-Klassiker kehrte in diesem Jahr auf die Leinwände zurück. Im Jahr 1986 verzauberte Tom Cruise als Navy-Pilot Pete "Maverick" Mitchell im ersten "Top Gun" Zuschauer weltweit. In der Fortsetzung des Filmes 36 Jahre später übertrumpfte er jedoch den Erfolg von damals. Dieses Mal als Trainer der jungen Kampfjet-Flieger spülte der zweite Teil knapp 1,5 Milliarden Dollar in die Kassen - und wurde zu Cruise' erfolgreichsten Kinofilm seiner Karriere. Kein anderer Film hat in diesem Jahr mehr eingenommen. Im Jahr 2021 war "Spider-Man - No Way Home" mit 1,9 Milliarden Dollar noch der erfolgreichste Film weltweit.

Jurassic World - ein neues Zeitalter

Ebenfalls ein Kult-Klassiker und ebenfalls eine Fortsetzung ist auch der zweiterfolgreichste Kinofilm des Jahres 2022: "Jurassic World - ein neues Zeitalter". Es ist der bereits sechste Film der Reihe, nachdem "Jurassic Park" im Jahr 1993 veröffentlicht wurde. Der von Universal Pictures produzierte Actionfilm nahm in diesem Jahr rund eine Milliarde Dollar ein. Besetzt mit Schauspielern aus dem ersten Film, soll es Regisseur Colin Trevorrow zufolge aber auch der letzte Film des Franchises von Universal Pictures gewesen sein.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Die Geschichte des Chirurgen Stephen Vincent Strange, der als oberster Zauberer die Menschheit gegen mystische und magische Bedrohungen beschützt, wurde das erste Mal 1978 verfilmt. Seit 2016 schlüpft der britische Schauspieler Benedict Cumberbatch in die Rolle von Doktor Strange. Im Mai dieses Jahres an den Start gegangen, spielte der Film bis jetzt 956 Millionen Dollar ein.

Minions - auf der Suche nach dem Mini-Boss

Unter den Top-Ten befindet sich auch der animierte Film "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss". Der Film entwickelte auch seinen ganz eigenen viralen Trend im Internet. Unter dem Hashtag #Gentleminions wurden zahlreiche Videos auf der Social-Media-Plattform TikTok geteilt, in denen sich junge Menschen als den Hauptcharakter Gru verkleideten - mit Anzug und Sonnenbrille ausgestattet - und den Kinofilm besuchten. Der Aufruhr führte sogar dazu, dass ein Kino in in Großbritannien zwischenzeitlich Gästen im Anzug den Kinobesuch verbot. Den Zuschauerzahlen hat das nicht geschadet. Der Film nahm von Juni bis Ende des Jahres rund 940 Millionen Dollar ein.

In "Minions: The Rise Of Gru"will sich der zwölfjährige Gru mit der Hilfe der Minions einer Schurkengruppe anschließen. Bild: picture alliance / empics

Schwarzer Panther - Wakanda Forever

Aus dem Marvel-Universum und Walt-Disney-Studio gab es in diesem Jahr zahlreiche erfolgreiche Filme und Fortsetzungen, auch "Black Panther: Wakanda Forever" zählte dazu. Erstmals im November ausgestrahlt, zählt der Action-Science-Fiction-Film schon jetzt zu den erfolgreichsten Kinofilmen des Jahres mit 787 Millionen Dollar. Der Hauptdarsteller des ersten Films "Black Panther", Chadwick Boseman, ist im August 2020 gestorben. Der Tod der Hauptfigur wurde auch in der Fortsetzung des Filmes eingeflochten, in der die Schwester Shuri die Hauptrolle spielt.

The Batman

Hinter die Maske von Batman sind in den vergangen Jahrzehnten schon zahlreiche Schauspieler geschlüpft: Christian Bale, Ben Affleck, Michael Keaton, Val Kilmer oder auch George Clooney waren bereits im Batmobil unterwegs. In diesem Jahr spielte Robert Pattinson erstmals die Rolle von Bruce Wayne, der in Gotham City Verbrecher jagt. Seit dem Start im März hat "The Batman" rund 771 Millionen Dollar eingenommen.

Thor - Love and Thunder

Im Juli dieses Jahres kam der vierte Film des Thor-Franchises in die Kinos, "Thor: Love and Thunder". Der Actionfilm, der mit Stars wie Chris Hemsworth und Natalie Portman besetzt ist, spielte seit der Veröffentlichung im Sommer 761 Millionen Dollar ein.

"Water Gate Bridge" und "Moon Man"

In den Top-Ten der kommerziell erfolgreichsten Filme des Jahres 2022 dominierten vor allem in den USA produzierte Filme. Daneben haben aber auch zwei chinesische Filme den Weg in die Liste gefunden. In der Fortsetzung "Water Gate Bridge" kämpfen chinesische Soldaten während des Korea-Krieges 1950 um den Changjin Fluss. Der Film wurde zum chinesischen Neujahr Anfang Februar veröffentlicht und hat seitdem 627 Millionen Dollar eingespielt.

Auch die chinesische Science-Fiction-Komödie "Moon Man", in der zwei Menschen einen Asteroid-Einschlag auf der Erde überleben, entpuppte sich als Kassenerfolg. 460 Millionen Dollar nahm der Film in diesem Jahr ein.

Avatar - der Weg des Wassers

Als 2009 der 3D-Film "Avatar - Aufbruch nach Pandora" in die Kinos kam, brach er alle Rekorde: Bis Heute ist es der erfolgreichste Kinofilm aller Zeiten mit 2,9 Milliarden Dollar, die seitdem eingespielt wurden - noch vor "Avengers: Endgame" und "Titanic". Mit Spannung wurde also der zweite Teil, der im Dezember in die Kinos kam, erwartet. Seitdem hat der Film schon 442 Millionen Dollar eingenommen.

Szene aus dem neuen Film "Avatar: The Way of Water" Bild: picture alliance/dpa/20th Centur

Was waren die erfolgreichsten Serien?

Während sich der kommerzielle Erfolg von Filmen, die in Kinos ausgestrahlt werden, recht zügig zeigt, ist der ökonomische Erfolg von Filmen auf Streamingplattformen nicht so einfach zu beziffern. Der Erfolg von Streamingdiensten lasse sich in zwei Kategorien messen, sagt dazu Thorsten Hennig-Thurau, der an der Universität in Münster den Lehrstuhl Marketing und Medien leitet, gegenüber tagesschau.de.

Die entscheidenden Punkte seien: Wie viele neue Abonnenten gewinne ich mit dem neuen Inhalt? Und wie wirkt sich der neue Inhalt auf die Bindung der bestehenden Abonnenten aus? Um etwa zu messen, wie viele Abonnenten eine neue Serie generiert, wird zum Beispiel auf den Inhalt geschaut, den sich der neue Nutzer zuerst ansieht. Solche Modelle seien zwar ungenau, aber dafür einfach zu erfassen, betont Hennig-Thurau.

Um die richtigen Schlüsse zu ziehen, was die erfolgsversprechenden Inhalte angeht, sei vor allem wichtig, dass man diese Kennziffer um Informationen dazu ergänzt, welche Stoffe Abonnenten davon abbringen, ihr Abo zu kündigen: "Denn das Potenzial an Neukunden ist inzwischen ziemlich überschaubar geworden."

Dominante Serien vor allem auf Netflix

Während die Netflix-Aktie in diesem Jahr nahezu die Hälfte an Wert verlor, waren es in diesem Jahr dennoch vor allem Produktionen des amerikanischen Streaming-Giganten, die zu den erfolgreichsten des Jahres 2022 zählten. Seit einigen Jahren laufen dabei vor allem Serien Filmen den Rang ab.

Bis Ende November 2022 war die vierte Staffel von "Stranger Things" unter den gestreamten englischsprachigen Serien und Filmen laut Daten des Datenanbieters Nielsen am längsten auf Platz eins. Mit "Ozark", "Cobra Kai", "Inventing Anna", "Bridgerton" und "Dahmer" standen aber andere Serien aus dem Hause Netflix an der Spitze der Charts 2022. Mit "Reacher" und "Ringe der Macht" gab es lediglich zwei Prime-Video-Serien in den Top-20, mit "Rot" schaffte es auch ein Animationsfilm von Disney+ auf der Liste.

Serienerfolg "Wednesday"

Seitdem dürfte sich diese Rangfolge aber noch einmal verändert haben. Im November ging das Spin-off der Addams Family, "Wednesday", von Kult-Regisseur Tim Burton an den Start, der die Teenagerin Wednesday Addams beim Lösen einer Grusel-Mord-Serie begleitet. Die Serie entwickelte sich zum Riesenerfolg: In nur vier Wochen wurde sie Netflix zufolge in fast 176 Millionen Haushalten gestreamt. Nach der vierten Staffel von "Stranger Things" ist es damit die zweiterfolgreichste englischsprachige Serie auf dem Streamdienst.

Die 16-Jährige Nevermore-Academy-Schülerin Wednesday Addams löst in "Wednesday" einen Mordfall. Bild: picture alliance / Everett Colle

Teuerste Serie: "Ringe der Macht" von Amazon

Im September lief die von Amazon Prime produzierte Serie und erste Staffel von "Ringe der Macht" an - ein Prequel zu Herr der Ringe. Sie soll mit 715 Millionen Dollar die bislang teuerste Serienproduktion aller Zeiten sein.

Früher sei der Streamingmarkt ein Wachstumsgeschäft gewesen, heute wandele sich der Markt, in dem mittlerweile ein Verdrängungswettbewerb herrsche, so Hennig-Thurau. Eine Folge davon sei eine sogenannte Dichotomisierung der von Streamingsendern nachgefragten Stoffe - die entweder sehr günstige Formate oder extrem aufwändige Franchises und Eventspektakel produzieren. Im Kino sei dieser Wandel schon vollzogen worden.

"Blockbusterisierung" der Filmbranche

"In unseren globalen und digitalen Zeiten werden spektakuläre Franchise-Stoffe vom Markt überproportional belohnt", so Medienökonom Hennig-Thurau, der diese Entwicklung auch als "Blockbusterisierung" bezeichnet. Daher suche man in Hollywood mit Hochdruck nach diesen Franchises. Denn nur sie erfüllen die zwei wichtigen und weltweit gültigen Motive, die Zuschauer in die Kinos locken: Eskapismus, also Ablenkung, und große Helden, mit denen man sich identifizieren könne. "Sie brauchen diese Motive, um das Potential der digitalen Filmwirtschaft auszuschöpfen", sagt Hennig-Thurau. Damit ließe sich auch die Dominanz der Superhelden-Filme und ihre vielen Fortsetzungen erklären.

Trotz einiger kommerzieller Erfolge, stand in diesem Jahr nicht nur der US-Streaming-Riese Netflix stark unter Druck. Auch andere große Medienkonzerne wie Paramount Global, Disney oder Warner Bros hatten 2022 an der Börse große Verluste zu verschmerzen. Durch die zunehmende Konkurrenz der Streamingdienste stehe nun aber auch dieser Markt vor der Frage, wo gespart werden könne: Bei den ganz großen Hits? Wohl eher nicht, glaubt Hennig-Thurau. Auch die billigen Produktionen werde man weiterverfolgen, da diese oft hochrentabel seien. Für alles dazwischen könnte es dagegen künftig schwerer werden, schätzt er. Wer Film auch als Kulturform mag, könne nur hoffen, dass Unternehmen wie Apple, deren Kerngeschäft nicht die Unterhaltung ist, sich solcher Produktionen annehmen.

Ist das Kino tot?

Eine Verschmelzung von Kino und Streaming findet ohnehin statt. Filme, die in Kinos ausgestrahlt werden, werden auch exklusiv oder parallel auf den Streaming-Plattformen gezeigt. Bei den Investments der großen Studios zählt dann nicht nur der Erfolg an den Kinokassen, sondern auch die Zugriffsraten auf den Plattformen.

Dass das Kino tot ist, dem stimmt Hennig-Thurau aber nicht zu. Es werde eine andere Rolle bekommen. Die Menschen und ihr Nutzerverhalten hätten sich einfach verändert. Das Sofa habe deutlich an Attraktivität gewonnen, und das Kino seine technologische Überlegenheit verloren. "So groß wie es einmal war, wird es nicht mehr werden."