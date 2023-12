Fast-Food-Kette expandiert 50.000 McDonald's-Filialen bis 2027 Stand: 07.12.2023 14:56 Uhr

Der US-Konzern McDonald's verfolgt ehrgeizige Pläne. Die Fast-Food-Kette will ihre Filialen binnen vier Jahren auf 50.000 ausbauen. Zudem wird ein neues Restaurantkonzept getestet, das ein wenig an Starbucks erinnert.

Der Fast-Food-Konzern McDonald's hat ein neues Wachstumskonzept vorgelegt, das einen deutlichen Ausbau des Filialnetzes vorsieht. Bis 2027 soll die Zahl der Restaurants auf 50.000 steigen. Das entspricht einem Anstieg um gut ein Fünftel. Bisher zählt McDonald's mehr als 41.000 Restaurants, bis Ende des laufenden Jahres sollen weitere 2.000 hinzukommen.

Wie ambitioniert das Vorhaben des Fast-Food-Riesen ist, zeigt ein Blick in die Vergangenheit: Das Unternehmen hatte zuvor 18 Jahre gebraucht, um von 30.000 auf 40.000 Restaurants anzuwachsen. Das für seine Burger bekannte Unternehmen sprach daher von einem "ehrgeizigen" Plan für die "schnellste Wachstumsphase in der Geschichte der Marke". McDonald's will für seine Expansion im kommenden Jahr 2,5 Milliarden Dollar in die Hand nehmen und dann bis 2027 jährlich weitere 300 Millionen bis 500 Millionen Dollar.

McDonald's will mehr Stammkunden gewinnen

Die größte Fast-Food-Kette der Welt hat in den vergangenen Jahren ihre Verkäufe durch neue Angebote wie das Hühnchen-Sandwich "McCrispy" antreiben können. Das Unternehmen profitierte auch von der Zunahme der Online-Bestellung in Folge der Corona-Pandemie und zuletzt inmitten hoher Inflation von seinem Ruf als relativ preiswerte Burger-Kette.

Der nun verkündete Geschäftsausbau ist Teil eines mehrjährigen Wachstumsplans. Dabei will McDonald's auch deutlich mehr Stammkunden gewinnen. McDonald's verspricht sich von ihnen im Jahr 2027 systemweit einen Umsatz von 45 Milliarden Dollar. Bisher sind es 20 Milliarden. Insgesamt soll durch die Neueröffnungen der systemweite Umsatz im nächsten Jahr um 2,0 Prozent und in den Jahren danach um 2,5 Prozent wachsen. Die Kennzahl umfasst sowohl die von McDonald's selbst betriebenen Läden als auch die Restaurants selbstständiger Franchise-Nehmer.

Testphase für CosMc's gestartet

Gleichzeitig experimentiert der Fast-Food-Konzern mit einer neuen Geschäftsidee: Das Unternehmen starte eine Testphase von CosMc's, einem neuen und eher auf Getränke ausgerichteten Restaurantkonzept, teilte McDonald's gestern am späten Abend in Chicago mit. CosMc's setze auf Limonaden, Tees, Mischgetränke und kalten Kaffee. Das Konzept der Testkette ähnelt damit dem des Konkurrenten Starbucks.

Noch in diesem Monat wird der erste CosMc's-Standort in Bolingbrook im US-Bundesstaat Illinois eröffnet. Eine Handvoll weiterer Filialen ist für die kommenden Monate geplant. Ziel ist es, bis Ende 2024 etwa zehn CosMc's-Pilotstandorte in den Großräumen Dallas-Fort Worth und San Antonio in Betrieb zu nehmen. Die Eröffnung einer neuen Restaurantkette hatte der Konzern-Vorstand bereits im Sommer verkündet.

Mit CosMc's testet McDonald's ein neues Restaurant-Konzept.

Verhaltene Börsenreaktion

An der Börse werden die Expansionspläne und der Start der CosMc's-Testphase verhalten aufgenommen: Die McDonald's-Aktie büßt im schwachen Konsumgüterumfeld im vorbörslichen Handel in New York rund ein halbes Prozent ein. Zuletzt hatte sie mit dem steigenden Markt noch starke Zugewinne einfahren können: Seit ihrem Tief Ende Oktober bei 233,40 Dollar steht ein Plus von knapp 15 Prozent zu Buche.