Vier Millionen Gäste pro Tag Schnellrestaurants immer beliebter Stand: 27.04.2023 18:06 Uhr

Schnellrestaurants sind in Deutschland auf Wachstumskurs. 2022 besuchten im Schnitt vier Millionen Gäste täglich McDonald's, Starbucks und Co.

Fast-Food-Restaurants werden in hierzulande immer beliebter. Im vergangenen Jahr wuchs der Umsatz der Schnellrestaurant-Ketten in Deutschland auf 28 Milliarden Euro. Das sind nach Angaben des Bundesverbandes der Systemgastronomie (BdS) 37 Prozent der gesamten Außerhausgastronomie. "Jeder dritte Euro, der in der Gastronomie in Deutschland ausgegeben wird, wird in den Restaurants der Systemgastronomie ausgegeben", heißt es vom Verband.

Steigende Preise Wie teuer Döner geworden ist Als Folge der Inflation ist der Drei-Euro-Döner mittlerweile überall in Deutschland eine Seltenheit. mehr

Bäckerein und Coffee Bars wachsen stark

Bäckereien und Coffee Bars wuchsen im Segment mit 30 und 23 Prozent Umsatzplus am stärksten. Vor allem bei jungen Leuten sind Schnellrestaurants beliebt: Am häufigsten besuchten junge Leute zwischen 16 und 24 Jahren die Schnellrestaurants, gefolgt von den 35- bis 54-jährigen. Weniger oft gingen hingegen die Millenials, also die Zielgruppe der 25- bis 34-jährigen, zu McDonald's und anderen Ketten.

Rückzug aus Russland McDonald's findet Käufer für 850 Filialen Ein russischer Geschäftsmann kauft dem US-Unternehmen alle 850 Filialen in Russland ab. mehr

Lieber abholen als liefern lassen

Während mehr als die Hälfte der Besucherinnen und Besucher (56 Prozent) das schnelle Essen selbst im Restaurant abholten (Take away), aßen 32 Prozent aller Gäste wieder vor Ort bei McDonald's, Starbucks oder anderen Schnellrestaurants. Zehn Prozent entschieden sich für die Mitnahme per Auto am sogenannten Drive-thru-Schalter. Sechs Prozent ließen sich das Essen liefern.

3000 Standorte mit 120.000 Beschäftigten

Mitglieder des Bundesverbands der Systemgastronomie (BdS) sind unter anderem Autogrill, Burger King, KFC, McDonald's, Nordsee, Pizza Hut, Starbucks und L'Osteria sowie neuere Konzepte wie Purino, Greenkarma oder Meatery. Der BdS hat nach eigenen Angaben 830 Mitgliedsunternehmen, die rund 3000 Standorte betreiben und 120.000 Beschäftigte haben.

Größter Systemgastronom in Deutschland ist nach Angaben des Statistikportals Statista die Schnellrestaurantkette McDonald's, gefolgt von Burger King und den Autobahnraststätten Tank & Rast.