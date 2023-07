Werk in Belgien Wieder Salmonellen-Alarm in Fabrik von Ferrero Stand: 14.07.2023 14:54 Uhr

Der Schokoladenhersteller Ferrero hat die Produktion in seiner belgischen Fabrik Arlon teilweise eingestellt. Im Werk sind Salmonellen entdeckt worden. Bereits zum zweiten Mal kommt es in der Fabrik zum Ausbruch.

Wegen eines Salmonellen-Befunds hat der Schokoladenhersteller Ferrero die Produktion in seinem Werk im belgischen Arlon nach eigenen Angaben zum Teil eingestellt. Das Unternehmen versicherte aber, dass kein Endprodukt positiv getestet worden sei. Es sei ein "Teil der Produktionslinie außer Betrieb gesetzt" worden, teilte das Unternehmen mit.

Wo die Salmonellen gefunden wurden, blieb zunächst unklar. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete, wurde das Bakterium bereits Ende Juni entdeckt. Arlon in den belgischen Ardennen ist für Ferrero ein wichtiger Standort. Der Süßwarenhersteller mit Sitz im italienischen Alba ist weltweit unter anderem für seine Marken Kinder und Nutella bekannt.

Fabrik "nicht geschlossen"

Laut Ferrero wurde die zuständige Behörde darüber informiert, dass Salmonellen gefunden worden seien. Nun solle jeder Schritt der Überprüfung in Zusammenarbeit mit der belgischen Lebensmittelaufsicht durchgeführt werden. Dem Unternehmen zufolge soll die Reinigung noch etwa zwei Wochen dauern.

Nach Ferrero-Angaben gibt es für die laufenden Beschäftigungsverhältnisse im Werk keine Auswirkungen. Die Fabrik sei "nicht geschlossen" worden, so eine Unternehmens-Sprecherin. Beim Produktionsstopp handele es sich um eine Vorsichtsmaßnahme.

Zweiter Ausbruch in kurzer Zeit

Es ist bereits der zweite Ausbruch von Salmonellen in der belgischen Fabrik. Im vergangenen Frühjahr waren in mehreren Ländern - darunter auch Deutschland - Überraschungseier und andere Ferrero-Produkte zurückgerufen worden, nachdem eine Häufung von Salmonellen-Fällen festgestellt worden war. Großbritannien war mit 128 Fällen besonders stark betroffen. Damals stellten sich als Ursache Verunreinigungen in der belgischen Schokoladenfabrik heraus.

Damals hatte die die Aufsichtsbehörde Afsca dem Standort die Produktionslizenz entzogen, bis alle Regeln und Anforderungen der Lebensmittelsicherheit erfüllt seien. Erst im September vergangenen Jahres hatte Ferrero die endgültige Genehmigung erhalten, das Werk in Arlon geöffnet zu lassen.

Kleine Kinder für Salmonellen besonders anfällig

Salmonellen können Symptome wie Durchfall, Fieber und Magenkrämpfe auslösen und sind eine der am häufigsten durch Lebensmittel übertragenen Infektionen. Potenziell anfällig für schwerere Krankheitsverläufe sind Säuglinge, Kleinkinder, ältere Menschen sowie solche mit einem geschwächtem Immunsystem.