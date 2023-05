Abgas-Betrugsprozess Ex-Audi-Chef Stadler legt Geständnis ab Stand: 16.05.2023 10:27 Uhr

Der frühere Audi-Chef Stadler hat im Betrugsprozess um manipulierte Abgaswerte bei Dieselautos ein umfassendes Geständnis abgelegt. Zuvor hatte ihm das Gericht im Gegenzug eine Bewährungsstrafe mit Geldauflage zugesichert.

Im Betrugsprozess um den Abgasskandal bei Audi hat der frühere Vorstandschef Rupert Stadler ein umfassendes Geständnis abgelegt.

"Ich sehe für mich ein, dass es ein Mehr an erforderlicher Sorgfalt bedurft hätte", heißt es in der von seiner Verteidigerin Ulrike Thole-Groll vor dem Landgericht München verlesenen Erklärung Stadlers. Dass Fahrzeuge manipuliert worden seien und dadurch Käufer geschädigt worden seien, "habe ich zwar nicht gewusst, aber als möglich erkannt und billigend in Kauf genommen". Er hätte die Möglichkeit gehabt, einzugreifen, dies aber unterlassen. Das bedauere er sehr.

Manipulierte Abgaswerte Ex-Audi-Chef Stadler will gestehen Im Gegenzug für das Geständnis bleibt es wohl unter anderem bei einer Bewährungsstrafe. mehr

Bewährungsstrafe und Millionenzahlung

Auf die Frage von Richter Stefan Weickert, ob er sich die Worte zu eigen mache, erklärte Stadler lediglich: "Ja." Der Richter hatte Stadler eine Bewährungsstrafe zugesichert, wenn er ein umfassendes Geständnis ablegt und bereit ist, eine Geldauflage von 1,1 Millionen Euro zu zahlen. Stadler und die Staatsanwaltschaft hatten dieser Absprache vor gut zwei Wochen zugestimmt.

Mit dem nun erfolgten Geständnis könnte der seit September 2020 laufende Prozess bald zum Abschluss kommen, voraussichtlich im Juni. Der Ex-Audi-Chef und ehemalige VW-Vorstand hatte jahrelang seine Unschuld beteuert und war davon auch in dem Münchener Prozess zunächst nicht abgerückt.

Wende im Prozess im März

Die Wende kam Ende März, als das Gericht klarmachte, dass dem Top-Manager ohne Geständnis Gefängnis gedroht hätte. Denn nach der vorläufigen Einschätzung der Kammer dürfte Stadler spätestens im Juli 2016 erkannt haben, dass die Abgaswerte manipuliert gewesen sein könnten. Statt der Sache auf den Grund zu gehen und die Handelspartner zu informieren, habe er den Verkauf der betroffenen Audi-Modelle jedoch bis Anfang 2018 weiterlaufen lassen.

Der ebenfalls angeklagte ehemalige Chef der Audi-Motorenentwicklung, Wolfgang Hatz, und zwei seiner leitenden Ingenieure hatten bereits zuvor gestanden, dass sie die entsprechende Ausgestaltung der Motor-Software veranlasst hatten. Mit unzulässigen Abschalteinrichtungen hielten die Autos die Stickoxid-Grenzwerte zwar auf dem Prüfstand ein, aber nicht auf der Straße. Auch Hatz und ein Ingenieur können mit Bewährung rechnen. Das Verfahren gegen den anderen Ingenieur wurde bereits gegen eine Geldauflage eingestellt.