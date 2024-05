Auch wegen EM-Vorbereitung Bahn im April wieder unpünktlicher Stand: 17.05.2024 16:00 Uhr

Die Bahn verspricht Besserung, doch gerade wird es wieder schlechter: Im April waren mehr als ein Drittel ihre Fernzüge unpünktlich. Grund sind laut Bahn auch Baustellen im Vorfeld der Fußball-EM. Zu Pfingsten könnte das Probleme bereiten.

Lediglich 64,3 Prozent der Züge im Fernverkehr haben es im vergangenen Monat ohne größere Verzögerung ans Ziel geschafft. Die Bilanz der Deutschen Bahn hat sich damit im Vergleich zum vorherigen Monat etwas verschlechtert. Im März kamen noch 67,6 Prozent der IC- und ICE-Züge pünktlich. Als verspätet gilt ein Zug laut Bahn-Statistik ab einer Verzögerung von sechs Minuten.

"Zahlreiche Baustellen bremsen weiterhin die ICE- und IC-Züge aus", teilte die Bahn zur Begründung mit. Vor der Fußball-Europameisterschaft, die ab Mitte Juni in Deutschland startet, will der Konzern möglichst viele Baustellen angehen. "Bis zum Beginn der Fußball-EM kommt es dabei zu Spitzen im Baugeschehen, weil die DB ihre Bautätigkeit während der EM auf ein Minimum reduzieren wird", so die Bahn.

Mehr Züge zur Ostsee an Pfingsten

Die Baustellen werden sich auch zu Pfingsten bemerkbar machen - einer der Hauptreisezeiten. Die Bahn rechnet für das lange Wochenende mit besonders vielen Reisenden. Insbesondere auf den Hauptstrecken seien die Züge voraussichtlich stark ausgelastet, teilte der Konzern mit.

Die beliebtesten Reisetage seien demnach der Freitag und der Pfingstmontag. "Wir empfehlen, an diesen Tagen nur mit einer Sitzplatzreservierung in ICE- und Intercity-Zügen zu reisen." Im Regionalverkehr werden in einigen Regionen zusätzliche Züge bereit gestellt. Das ist etwa auf den Strecken zwischen Berlin und der Ostsee der Fall. "Grund ist die - auch durch das Deutschland-Ticket - stark gestiegene Nachfrage", teilte die Bahn mit.

EVG: "Uns fehlen Fahrangebot und Personal"

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) warnte vor chaotischen Zuständen - besonders im Regionalverkehr. "Vor allem Richtung Küste und auf die Inseln in Ostsee und Nordsee wird der bereitgestellte Regionalverkehr nicht ausreichen", sagte der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats bei der Bahn-Tochter DB Regio, Ralf Damde, der Augsburger Allgemeinen. "Uns fehlen Fahrangebot und Personal." Damde rechnet daher mit überfüllten Zügen und Ausfällen.

Das Pfingstwochenende könne dabei auch als Blaupause für die Fußball-EM gesehen werden. "Ich appelliere an die Politik, Arbeitgeber und Eigentümer, den Regionalverkehr auf mehr Fahrgäste einzustellen und fordere ein EM-Sonderprogramm."

Die Betriebsräte der Bahn und die EVG hatten zum Schutz der Bahn-Beschäftigten zuletzt angekündigt, während der EM notfalls auch Schichtpläne nicht zu genehmigen, wenn die Gefährdungslage das nicht hergebe. Dann würden auch Züge ausfallen. Die Bahn will für die Zeit des Fußballturniers in Deutschland rund 900 zusätzliche Sicherheitskräfte in den Zügen einsetzen, um Fahrgäste sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen.