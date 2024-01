Tarifstreit bei der Bahn Lokführergewerkschaft GDL ruft zu neuem Streik auf Stand: 22.01.2024 02:53 Uhr

Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL zu einem neuen Streik aufgerufen. Der Personenverkehr soll vom 24. bis zum 29. Januar lahmgelegt werden. Für den Vormittag wurde eine Pressekonferenz angekündigt.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ruft ihre Mitglieder erneut zum Arbeitskampf auf. Mitarbeitende der DB Cargo sollen ihre Arbeit am 23. Januar ab 18:00 Uhr niederlegen. Danach folgen am Mittwoch, dem 24. Januar, um 2:00 Uhr sämtliche Unternehmen der Deutschen Bahn und die City-Bahn Chemnitz. Der Streik soll planmäßig am Montag, dem 29. Januar, um 18:00 Uhr enden.

"Mit dem dritten und angeblich verbesserten Angebot hat die Deutsche Bahn AG erneut gezeigt, dass sie ihren bisherige Verweigerungs- und Konfrontationskurs unverdrossen weiter verfolgt - von Einigungswillen kein Spur", erklärte die GDL. Für den Vormittag kündigte die Gewerkschaft eine Pressekonferenz an, um ihre Entscheidung zu erläutern.

Keine Einigung im Tarifstreit in Sicht

Die Tarifverhandlungen mit der Bahn liegen derzeit auf Eis. Die Gespräche waren insbesondere an der Forderung einer Senkung der Wochenarbeitszeit von derzeit 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich gescheitert. Am Freitag kam der Konzern der GDL in dieser Frage etwas entgegen und legte ein neues Angebot vor, das die Wahlmöglichkeit beinhaltet, die Arbeitszeit ab 2026 bei vollem Lohnausgleich auf 37 Wochenstunden zu reduzieren. Wer sich gegen die Absenkung auf 37 Stunden entscheide, bekomme 2,7 Prozent mehr Geld.

Der nun angekündigte Arbeitskampf wäre der vierte im laufenden Tarifkonflikt. Vor dem Jahreswechsel legte die GDL bei zwei Warnstreiks große Teile des Personenverkehrs lahm, im Januar folgte dann ein dreitägiger Streik mit ähnlicher Wirkung. DB-Personalvorstand Martin Seiler kritisierte am Freitag, dass die GDL Streiks nicht als letztes Mittel einsetze, sondern als Mittel der Selbstinszenierung.