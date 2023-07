Hunderte Stellen fallen weg Modehändler Röther übernimmt Ahlers Stand: 17.07.2023 13:26 Uhr

Der insolvente Männermode-Konzern Ahlers wird an die Textilhandelskette Röther verkauft. 300 Stellen sollen wegfallen - die meisten in Deutschland. Zu Ahlers gehören Marken wie Pierre Cardin, Baldessarini und Pioneer Jeans.

Der Modehändler Röther übernimmt große Teile des insolventen Modeherstellers Ahlers. Die Unterzeichnung der Verträge werde kurzfristig erfolgen, teilte die Ahlers AG mit. Die Röther-Gruppe wird demnach die für die Fortführung des Geschäftsbetriebs der Ahlers-Gruppe mit den Marken Pierre Cardin, Baldessarini, Pioneer Jeans und Pionier Berufskleidung notwendigen materiellen und immateriellen Vermögensgegenstände erwerben.

Auch die Auslandstöchter in Polen, der Schweiz, Frankreich, Österreich, Ungarn und Spanien und die Produktion in Sri Lanka gehen an Röther. Die Aktionäre, allen voran die Familie von Vorstandschefin Stella Ahlers, gehen leer aus. "Der Veräußerungserlös steht den Gläubigern zu", hieß es in der Mitteilung.

Zum Verkaufspreis äußerten sich das Unternehmen und der Insolvenzverwalter nicht. Der Vollzug der Verkaufsverträge hänge noch an Vereinbarungen mit den Lizenzgebern für Marken wie Pierre Cardin.

Von den zuletzt gut 1600 Arbeitsplätzen sollen 300 wegfallen, die meisten davon in Deutschland. Bei den insolventen Ahlers-Firmen im Inland blieben 170 von zuletzt noch 400 Stellen erhalten.

Insolvenz "unausweichlich"

Die börsennotierte Ahlers AG und sieben Tochterfirmen hatte im April Insolvenz wegen drohender Zahlungsunfähigkeit angemeldet. Insgesamt hatte Ahlers damals 1700 Beschäftigte. Stella Ahlers zeigte sich zuversichtlich, "dass die Geschichte der 104 Jahre alten Ahlers AG durch einen Familienunternehmer erfolgreich fortgeschrieben wird".

Die Folgen der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden gestörten Lieferketten, die allgemeine Kaufzurückhaltung, die hohe Inflation sowie Insolvenzen im Handel hätten den Schritt unausweichlich gemacht, hieß es damals.

Die 1972 gegründete Röther-Gruppe betreibt mit 2300 Mitarbeitern unter dem Namen Modepark Röther 48 Modefilialen in Deutschland und Österreich, in denen schon bisher Ahlers-Marken verkauft werden. Der geschäftsführende Gesellschafter Michael Röther wertete die Übernahme als strategischen Schritt zum Ausbau des Großhandels-Geschäfts.