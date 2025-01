Digitale Gedenkmünze Marktwert in Milliardenhöhe für Trumps Krypto-Coin Stand: 20.01.2025 13:10 Uhr

Im Wahlkampf hatte Trump Unterstützung für digitale Kryptowährungen wie den Bitcoin versprochen. Zu seiner Amtseinführung hat er als digitale Gedenkmünze den "Meme Coin $Trump" veröffentlicht - der Marktwert ist bereits riesig.

Donald Trump bewegt zu seiner Amtseinführung Anleger und die Märkte. Angekündigt hatte er bereits, digitale Kryptowährungen wie den Bitcoin während seiner Amtszeit als US-Präsident zu fördern. Der Bitcoin hat gerade ein neues Rekordhoch erreicht.

Trump selbst hat nun als digitale Gedenkmünze den sogenannten Meme Coin $Trump herausgegeben. Der bringt derzeit eine Marktkapitalisierung von rund zehn Milliarden Dollar auf die Waage. Auch von seiner Frau Melania gibt es mittlerweile einen Meme Coin, den sogenannten $Melania.

Reger Handel mit Meme Coins

"Meme Coins sind digitale Sammelkarten", ordnet Experte Roland Fiege im Gespräch mit der ARD-Finanzredaktion ein. Manche bezeichnen sie auch als digitale Spaß-Münzen. Anders als Bitcoin oder Ether haben Meme Coins keine Funktion. Mit Bitcoin kann man bezahlen, bei Ether digitale Verträge (Smart Contracts) programmieren.

Dennoch werden Meme Coins von Fans und Spekulanten rege gehandelt. So ist das Logo des Trump-Coins an die Szene nach dem gescheiterten Attentat auf Trump im Juli vergangenen Jahres angelehnt. Trump streckte damals die Faust in die Luft und rief: "Fight! Fight! Fight!" ("Kämpft! Kämpft! Kämpft!").

Immerhin wird auf der Website zu der Digital-Münze darauf hingewiesen, dass sie nicht als Investitionsobjekt oder Wertpapier gedacht sei, sondern "als Ausdruck der Unterstützung der Ideale und Überzeugungen, die vom Symbol "$TRUMP" verkörpert werden".

Vom Bitcoin-Hasser zum Fan

Noch vor einigen Jahren war Donald Trump gegen digitale Kryptowährungen. Unter anderem sagte er, sie seien kein Geld, ihr Wert sei hochvolatil und aus der Luft gegriffen. Zudem vereinfachten unregulierte Kryptoanlagen rechtswidriges Verhalten wie zum Beispiel den Drogenhandel. Doch spätestens im Wahlkampf mit seiner Unterstützung durch Tech-Milliardäre wie Elon Musk hat sich seine Meinung komplett gedreht. Und nun gibt es sogar als Meme Coin die digitale Gedenkmünze $Trump sowie von seiner Frau $Melania.

Carsten Brzeski, Chef-Volkswirt Europa bei der ING-Bank sieht das sehr kritisch. Er sagte der ARD-Finanzredaktion: "Wir haben ja immer gelernt, dass die USA das Land of the Free ist, das Land des Kapitalismus, wo alles möglich ist, der freie Markt regiert. Wenn jetzt aber der Präsident eine eigene Krypto-Coin in den Markt setzt, von der er selbst persönlich profitiert, hat das mehr als nur ein Geschmäckle."

Trump profitiert von eigener Coin

80 Prozent der $TRUMP-Coins werden bei zwei mit der Trump Organisation verbandelten Firmen liegen: CIC Digital und Fight Fight Fight. Zunächst wurden 200 Millionen Einheiten herausgebracht, binnen drei Jahren sollen weitere 800 Millionen folgen. Anders der Bitcoin: Er ist auf maximal 21 Millionen begrenzt.

Im Wahlkampf übrigens hatte Donald Trump nicht nur Unterstützung für digitale Kryptowährungen versprochen. Er hatte auch angekündigt, in seiner Amtszeit eine strategische Bitcoin-Staatsreserve aufbauen zu wollen. So etwas haben die USA auch bei Öl und Gold.

Auch ein Europa gibt es dazu mittlerweile Äußerungen und Überlegungen, etwa von FDP-Chef Christian Lindner, der kürzlich vorgeschlagen hatte, die EZB solle die Aufnahme von Kryptowährungen wie Bitcoin in ihre Reserven ins Auge fassen.

Kritiker verweisen aber auf die starken Kursschwankungen bei digitalen Kryptowährungen, den enormen Energieverbrauch oder den eingeschränkten Nutzen.

Elon Musk aktiv im Kryptomarkt

Elon Musk, reichster Mensch der Welt, Tesla-Großaktionär und Trump-Berater, sorgt ebenfalls immer wieder für Schlagzeilen im Kryptomarkt. Unter anderem haben seine Tweets beim Spaß- und Parodieprojekt Dogecoin zu massiven Kursbewegungen geführt.

Doge ist eine Abwandlung des englischen Wortes "dog" für Hund. Diesen Meme Coin ziert unter anderem das Bild eines Hundes der japanischen Rasse Shiba.