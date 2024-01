Consumer Electronic Show Wie sich die Tech-Branche 2024 entwickelt Stand: 12.01.2024 08:18 Uhr

Die Technologiebranche konnte 2023 große Gewinne und viel Wachstum verzeichnen. Wird auch 2024 ein Jahr der Tech-Konzerne? Und welche Trends zeichnen sich dabei ab?

Lufttaxis, die leiser als ein Geschirrspüler sind; KI-Roboter, die einsame Hunde trösten; Haartrockner, die durch weniger Stromverbrauch auch den Planeten schützen sollen: Auf der Consumer Electronics Show (CES), einer der größten Techmessen in Las Vegas, wird deutlich, dass der Innovationsboom in der Tech-Branche kein Ende nimmt.

Zentrales Thema an fast allen Ständen und bei technischen Erfindungen ist die Künstliche Intelligenz (KI). Gerade in Deutschland sei das Potenzial längst noch nicht ausgeschöpft, sagt Roman Przybilla von CAT Financial Products gegenüber der ARD-Finanzredaktion: "Wir haben vielleicht zehn bis 15 Prozent erreicht, bei der KI liegt noch ganz ganz viel vor uns." Viele Unternehmen würden erst jetzt beginnen, KI einzusetzen, so Przybilla.

Geschwindigkeit ist das Motto

Neben Künstlicher Intelligenz könnten noch andere Technologien neue rasant wachsende Wirtschaftszweige entstehen lassen. Ein Ziel in der sich ständig neu erfindenden Technikwelt lässt sich dabei klar erkennen: Geschwindigkeit. Die Hoffnungsträger einer noch weiter vernetzten und digitalisierten Zukunft tragen Namen wie Laserkommunikation, Quantum Computing oder 6G.

Denn Daten werden bald womöglich nicht mehr durch Funksignale, sondern durch Laserstrahlen übertragen. Gleichzeitig hätten Unternehmen Zugriff auf Computer mit bisher noch nie dagewesener Rechenleistung und 6G beschleunige den digitalen Alltag um ein Vielfaches, erklärt Przybilla: "Das Leben ist einfach so extrem technologisch - nicht nur unser privates, sondern auch das der Unternehmen".

Dabei spiele die Geschwindigkeit, Daten zu übertragen, eine entscheidende Rolle, so der Experte: "Wir müssen noch deutlich schneller werden. 6G steht in den Startlöchern." Das werde allerdings als erstes nicht in Deutschland passieren, sondern im Ausland.

Neue Wirtschaftszweige entstehen

Wie ein Dominostein stößt die fortschreitende Technologie immer wieder neue Innovationen an. Denn aus ihr heraus entstehen neue Notwendigkeiten wie zum Beispiel ein robuster Schutz vor virtuellen Bedrohungen. Firmen wie das US-Unternehmen Crowdstrike haben diese Lücke früh erkannt und sich zu Branchenführern entwickelt.

Experten gehen davon aus, dass es in den nächsten zehn Jahren mehr technologischen Fortschritt geben wird als in den letzten 100 Jahren. Und das zeichnet sich laut Prof. Dr. Christoph Schalast von der Frankfurt School of Finance & Management auch bereits am Finanzmarkt ab: "In USA werden wir in diesem Jahr vor allem, glaube ich, Tech-Börsengänge sehen."

Außerdem nennt er bei den Trends Fintech und Biotech. Diese Sektoren seien in den USA derzeit sehr erfolgreich. "Es ist viel Potenzial da", so Schalast.

Tech-Börsengänge geplant

Der Aufstieg der Tech-Branche ist eng verknüpft mit Social Media - besonders gut zu sehen auf der Plattform Reddit, auf der User diskutieren und sich austauschen. Das Unternehmen plant einen Börsengang noch in diesem Quartal und wird mit rund 15 Milliarden Dollar bewertet.

Auch gespannt blicken die Anleger auf den möglichen Börsengang des chinesischen Unternehmens Shein. Der Konzern hat sich dank niedriger Preise zu einem der weltweit größten Online-Modehäuser entwickelt. Er produziert Bekleidung in China und verkauft sie ausschließlich im Ausland. Schon im letzten Jahr hatte es Gerüchte über einen Börsengang in den USA gegeben.