Nord Stream 1 Gaslieferung wieder angelaufen Stand: 21.07.2022 08:05 Uhr

Nach zehn Tagen fließt wieder Gas: Russland hat die Lieferungen nach Europa durch die Pipeline Nord Stream 1 wieder aufgenommen. Allerdings gibt es widersprüchliche Angaben, wie groß die Liefermenge ist.

Nach der Wartung von Nord Stream 1 ist am Morgen die Gaslieferung durch die deutsch-russische Pipeline wieder angelaufen. Das zeigen aktuelle Lieferdaten. Auch ein Sprecher des Betreibers bestätigte der Nachrichtenagentur dpa die Wiederaufnahme.

Bis die volle Transportleistung erreicht sei, werde es einige Zeit dauern, sagte der Sprecher weiter. Zuletzt sei in etwa so viel Gas wie vor der Wartung angekündigt gewesen, also rund 67 Millionen Kubikmeter pro Tag. Das entspreche etwa einer 40-prozentigen Auslastung der maximalen Kapazität. Die angemeldeten Mengen können sich mit einem gewissen Vorlauf aber auch noch im Laufe eines Tages ändern.

Liefermenge noch unklar

Noch unklar ist, wie viel Gas Russland nun tatsächlich transportiert werden soll. Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, schrieb auf Twitter, die Buchungen lägen nur bei rund 30 Prozent der Auslastung - Veränderungen bei den Buchungen innerhalb eines Tages wären sehr ungewöhnlich.

Auch zwei mit den Plänen für den russischen Gasexport vertraute Personen hatten der Nachrichtenagentur Reuters vor der Wiederaufnahme der Lieferungen gesagt, Russland wolle seine Lieferungen über Nord Stream 1 zwar wieder aufnehmen - allerdings in reduziertem Umfang.

Zehn Tage außer Betrieb

Nord Stream 1 war seit dem 11. Juli wegen einer jährlichen Wartung für zehn Tage außer Betrieb. Zuvor hatte die die Auslastung bereits bei lediglich 40 Prozent der möglichen Kapazität gelegen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte vor einem weiteren Absenken der russischen Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline gewarnt. Sollte Russland die in Kanada reparierte Turbine nicht zurückerhalten, drohe Ende Juli die tägliche Durchlasskapazität deutlich zu fallen, sagte Putin nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass am Rande eines Treffens in Teheran.

Die Liefermenge in den kommenden Monaten dürfte große Auswirkungen etwa auf die deutsche Wirtschaft, aber auch Privatkunden haben, da sie sich wahrscheinlich auf Gaspreise niederschlägt. Sie dürfte auch ausschlaggebend dafür sein, wie weit Deutschland seine Gasspeicher noch vor der kalten Jahreszeit auffüllen kann und ob es zu einer Mangellage kommt.