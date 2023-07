Streiks von Personal Einschränkungen an europäischen Flughäfen erwartet Stand: 14.07.2023 13:19 Uhr

Mit dem Flieger in den Urlaub - für viele Reisende dürfte dies in den nächsten Tagen nicht so einfach werden. Aufgrund von Streiks von Boden- und Bordpersonal drohen in zahlreichen Ländern Flugausfälle und Verspätungen.

Mitten in der Hauptreisezeit müssen sich Fluggäste in einigen europäischen Ländern auf Einschränkungen einstellen. Wegen Streiks von Bodenpersonal und Piloten einzelner Airlines am Samstag werden Reisende von und nach Italien aufgefordert, sich über mögliche Verspätungen und Ausfälle zu informieren.

Das Bodenpersonal an italienischen Flughäfen - etwa beim Check-in - will von 10 bis 18 Uhr die Arbeit niederlegen. Zudem wollen die Piloten von Malta Air, die in Italien die Ryanair-Flüge steuern, von 12 bis 16 Uhr streiken. Bei der Billigfluggesellschaft Vueling sind am Samstag von 10 Uhr bis 18 Uhr Piloten und Flugbegleiter zum Streik aufgerufen.

Europas größte Direktfluggesellschaft Ryanair teilte bereits mit, dass wegen des Streiks mit Flugausfällen und Einschränkungen auf Flügen von und nach Italien zu rechnen sei. Bei der Fluggesellschaft Ita Airways werden für diesen Tag insgesamt 133 Flüge gestrichen. Ob Flüge von oder nach Deutschland betroffen sein werden, war zunächst nicht bekannt.

Streiks auch in Belgien, Portugal und Großbritannien

Auch in Belgien wollen Ryanair-Piloten am bevorstehenden Wochenende ihre Arbeit niederlegen und damit für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen demonstrieren. Vom Streik könnten bis zu 140 Flugverbindungen von und zum Brüsseler Flughafen Charleroi betroffen sein.

Im Vorfeld eines Streiks des Bordpersonal vom 21. bis zum 25. Juli strich Easyjet bereits mehr als 300 Flüge nach Portugal. Es wird bereits der dritte Streik der portugiesischen Flugbegleiter-Gewerkschaft seit Beginn des Jahres sein.

In Großbritannien wollen etwa 950 Beschäftigte des zweitgrößten Flughafens des Landes in zwei Streikperioden in den Ausstand treten. Mitarbeiter des Bodenpersonals, Abfertiger von Passagieren und Gepäck sowie andere Angestellte des Flughafens Gatwick südlich von London wollen in einer ersten Runde vom 28. Juli bis zum 1. August die Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft Unite mit. Die zweite Runde sei für den 4. bis 8. August geplant. Damit dürften die Reisepläne Tausender Urlauber in der verkehrsreichsten Zeit des Jahres in Frage gestellt werden.