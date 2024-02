hintergrund Uber, Helpling und Co. Der trügerische Schein der Selbstständigkeit Stand: 16.02.2024 08:24 Uhr

Die EU-Staaten könnten heute das weltweit erste Gesetz gegen Scheinselbstständigkeit auf Digitalplattformen auf den Weg bringen. Etwa fünf Millionen Menschen könnten laut EU aktuell in Wahrheit Angestellte sein.

Spätestens seit der Pandemie kennt sie jeder: Lieferando, Wolt, Getir und Co. Egal, ob schnell mal Essen beim Asiaten ums Eck bestellen oder sich die Einkäufe an die Haustür liefern lassen: Digitalplattformen erfreuen sich in unserem Alltag großer Beliebtheit.

Das spiegelt sich auch in den Mitarbeiterzahlen wider. Laut EU-Angaben gab es bereits vor zwei Jahren europaweit etwa 28 Millionen Menschen, die bei den großen Digitalplattformen als Essenskuriere, Fahrerinnen, Putzkraft oder Clickworker arbeiten. Bis 2025 könnte die Zahl demnach auf mehr als 40 Millionen in der EU ansteigen.

Einen Arbeitsvertrag haben von diesen Plattformarbeitenden allerdings nur die wenigsten. Fast alle arbeiten als Selbstständige für die Konzerne. Allerdings dürften laut EU-Kommission mehr als fünf Millionen dieser Arbeiter eigentlich Angestellte sein. Damit hätten sie einen gesetzlichen Anspruch auf den örtlichen Mindestlohn, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, bezahlten Urlaub oder Mutterschutz.

EU will Scheinselbstständigkeit bekämpfen

Doch weil Beschäftigte meistens keinen physischen Chef oder Chefin haben, sondern von Algorithmen Aufträge erhalten, ist es aktuell für die einzelnen Arbeiter oft mit hohen Hürden verbunden, ihren korrekten Status durchzusetzen. Die EU-Kommission will genau das mit ihrer Plattformarbeitsrichtlinie künftig ändern. Es wäre das weltweit erste solche Gesetz. Heute steht dazu im Rat unter den Vertretern der Mitgliedstaaten die entscheidende Abstimmung an. Die Hürde ist hoch: Nötig ist nicht nur eine Mehrheit für das Gesetz, die Befürworterländer der Reform müssen mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren. Ob diese Marke erreicht werden kann, ist offen.

Vorgesehen in dem Gesetz zur Plattformarbeit sind erleichterte Verfahren für eine Reklassifizierung. Diese sollen die Länder einführen. Der zentrale neue Punkt des geplanten EU-Gesetzes ist allerdings die Beweislastumkehr. Sind erst einmal gewisse Verdachtskriterien erfüllt, die für eine Anstellung sprechen, soll es künftig Aufgabe der Plattformen sein zu beweisen, dass ihre Arbeiter Selbstständige sind. Dazu sind in dem Gesetz Regeln zum algorithmischen Management vorgesehen. Etwa, dass ein Mensch es kontrollieren muss, wenn ein Plattformarbeiter von einem Dienst gesperrt wird. Das dürfte dann künftig nicht mehr automatisiert durch Algorithmen erfolgen.

Indizien für eine Anstellung Typische Indikatoren von einem Angestelltenverhältnis sind, dass die Beschäftigten nicht frei darüber entscheiden können, wie viel sie verdienen, wann und in welchem Umfang sie arbeiten, dass sie gewisse Aufträge nicht ablehnen oder weitergeben können oder Arbeit in einer gewissen Weise erfüllen müssen. Dazu kommt Weisungsgebundenheit. Diese Kriterien sind Indizien, insgesamt wird bei der juristischen Klärung allerdings die Gesamtschau der Umstände des Einzelfalls berücksichtigt.

Schwieriger Kampf vor Gericht - oft mit Erfolg

Dass es derzeit gar nicht so einfach ist, als Plattformarbeiter zu seinem Recht zu kommen, zeigt der Blick nach Deutschland. In Deutschland ist 2020 erstmals ein Plattformarbeiter vor dem Bundesarbeitsgericht zum Angestellten erklärt worden. Arbeitsrechtler Rüdiger Helm, der den Mann vertreten hat, sagte gegenüber tagesschau.de: "Die Hürde war extrem hoch. Das ging nur, weil der Mann wirklich akribisch alles zu seiner Arbeit dokumentiert hat." Normalerweise sei das sehr schwer, gerade weil vielen der Zugang zu den Daten über die eigene Arbeitsleistung fehlt. Etwa wenn Plattformen User nach deren Ausscheiden deaktivieren und diese ihre früheren Aufträge nicht mehr einsehen können.

Dennoch hat es in den vergangenen Jahren verschiedene erfolgreiche Verfahren in diversen EU-Ländern gegeben. Die Kommission argumentiert in der Gesetzesbegründung sogar, dass diese erfolgreichen Prozesse eine "andauernde Missklassifikation" durch die Plattformen zeige. Die Plattformen hätten ihre Geschäftsmodelle als Reaktion auf diese Urteile so abgeändert, dass es noch größere Unsicherheit über den legalen Beschäftigungsstatus gebe.

Unternehmen versuchen Zwischenstatus zu etablieren

Das beobachtet auch Oğuz Alyanak. Der Wissenschaftler an der Universität Oxford erforscht seit Jahren Arbeitsbedingungen auf Digitalplattformen, unter anderem für das Fair Work-Projekt. "Es gibt Versuche einen neuen Zwischenstatus zu etablieren, der zwischen Selbstständigkeit und Angestelltentum verortet ist", sagte er tagesschau.de. In Deutschland gibt es entgegen dem generellen EU-Trend aber recht viele Angestellte bei den Plattformen.

Auf Selbstständige oder einen Zwischenweg zu setzen, das kann ökonomisch für die Plattformen Sinn ergeben. Denn wer sich nicht fest an Arbeitskräfte bindet - und Mindestlöhne und Co. wenn, dann nur freiwillig zahlt - kann sparen. Doch diese Zwischengruppe sei problematisch, kritisiert Alyanak. "Entweder ist man angestellt oder man ist selbstständig." Er sieht die Gefahr, dass geltende Arbeitsstandards so ausgehöhlt werden. Der Forscher begrüßt daher das EU-Vorhaben, auch wenn er sich in der Tragweite etwas mehr Ambition gewünscht hätte.

Plattformen: Arbeiter wollen selbstständig sein

Die Digitalplattformen wehren sich dagegen vehement gegen den Vorstoß - und sagen, dass eine Reform nicht im Sinne der Arbeiter sei. "Die Fahrer wollen unabhängig bleiben, ihr eigenes Unternehmen führen und plattformübergreifend arbeiten können", teilt etwa der Lobbyverband Move EU in einer Pressemeldung mit. Der Verband vertritt unter anderem die Fahrdienstleister Uber, Bolt und Freenow und verweist auf verschiedene Studien. Darin betonen die Plattformarbeitenden vor allem die Vorteile der Flexibilität und würden diese sogar einer Lohnerhöhung um mindestens 15 Prozent vorziehen. Allerdings wurden einige der Studien von den Konzernen selbst beauftragt.

Ganz anders ist dagegen die Wahrnehmung des Wissenschaftlers Alyanak vom Fair Work-Projekt. Er sagte tagesschau.de: "Wenn wir Plattformarbeiter befragen, dann wünschen sich die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder Mindestlöhne."

Ob das Gesetz kommt, ist offen

Gleichzeitig warnt Arbeitsrechtler Helm vor überzogenen Erwartungen an das neue Gesetz. "Bei der Entgeltgleichheit und dem Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz haben wir auch eine Beweislastumkehr. Dort bringt diese bisher aber nicht sonderlich viel." Es komme darauf an, wie genau das Gesetz auf EU-Ebene formuliert und umgesetzt werde, sagt Helm. Wichtig sei vor allem der Zugang für Beschäftigte und deren Klagevertretern zu ihren Daten.

Ob der Vorstoß aber überhaupt Realität wird, das entscheidet sich heute Mittag. Und die Abstimmung könnte knapp werden. Deutschland, als einwohnerreichstes Land der EU, wird sich heute bei der Abstimmung wohl enthalten - auch wenn das Vorhaben eigentlich ein wichtiges Anliegen von SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil war. Eine Enthaltung kommt auf EU-Ebene einem Nein gleich. Und auch Frankreich, als zweitgrößtes Land, ist laut diplomatischen Quellen unentschlossen, ob es das Gesetz mittragen will. Das Land zeigt sich gegenüber einem Zwischenweg zwischen Selbstständigkeit und Angestelltentum immer wieder sehr aufgeschlossen. Ohne die beiden Länder wird eine Mehrheit für das Gesetz aber fast unmöglich.