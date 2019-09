Wer denkt bei Saudi-Arabien nicht an Öl? Das Land und sein Rohstoff sind extrem eng verbunden. Und wie wichtig ist saudisches Öl eigentlich für Deutschland? Ein Überblick in Zahlen und Grafiken.

3) Saudi-Arabien 2019 bislang laut Zahlen der Internationalen Energieagentur (IEA) mit durchschnittlich 9,7 Millionen Barrel am Tag weltweit drittgrößter Erdölproduzent. Nummer eins sind die USA mit 11,9 Millionen Barrel, Nummer zwei ist Russland mit 11,1 Millionen Barrel.

2) Die staatliche Erdölfördergesellschaft Saudi Aramco, der die attackierte Anlage gehört, ist die größte der Welt. Der Konzern fördert täglich nach Angaben des US-Finanzdienstleisters S&P Global fast 14 Millionen Barrel - rund dreieinhalbmal so viel wie die Nummer zwei Exxon Mobile.

1) Saudi-Arabien exportiert so viel Erdöl wie kein anderes Land: 2017 waren es laut Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe rund 346 Millionen Tonnen - 15,4 Prozent der weltweiten Menge. Zum Vergleich: Zweitgrößter Exporteur war mit großem Abstand Russland (257 Millionen Tonnen), drittgrößter der Irak mit 189 Millionen Tonnen.

Inzwischen geht es dem Land zwar wirtschaftlich wieder besser - die Führung verkündete 2016 aber trotzdem die "Vision 2030": Die Wirtschaft soll vielfältiger, das Land vom Öl viel unabhängiger werden, der Anteil der Steuer- an den Staatseinnahmen massiv steigen.

Das bedeutet aber auch: Das Königreich ist extrem stark von der Entwicklung auf dem Erdölmarkt abhängig. Wegen des damals schwachen Ölpreises schrumpfte das BIP in den Jahren 2015 und 2016, die Inflationsrate stieg.

Die Gewinne aus dem Ölgeschäft machen laut "Forbes" mit rund 87 Prozent einen gewaltigen Teil der saudischen Staatseinnahmen aus. Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) beträgt demnach 42 Prozent.

Wohl noch wichtiger. Im Jahr 2018 exportierte das Land nach Angaben des Auswärtigen Amts in Berlin Waren im Wert von rund 295 Milliarden US-Dollar - fast 80 Prozent davon waren Öl und petrochemische Produkte. Das US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" gibt den Anteil sogar mit 90 Prozent an.

Nicht wichtig. In Deutschland wird sich die Lage laut Mineralölwirtschaftsverband kaum auswirken. Vergangenes Jahr kamen nur 1,1 Prozent der deutschen Rohölimporte aus Saudi-Arabien, in den ersten drei Monaten dieses Jahres waren es sogar nur 0,8 Prozent.

"Eine Engpassgefahr beim Öl besteht für Deutschland also nicht", erklärte der Mineralölwirtschaftsverband. Der globale Ölpreis könne sich zwar kurzfristig erhöhen - ob sich das auf deutsche Tankkunden auswirke, sei aber unklar: Andere Länder könnten ihre Fördermengen ausweiten und den Ausfall kompensieren.

Hauptherkunftsland für Rohöl war in der ersten Jahreshälfte mit großem Abstand Russland (12,7 Millionen Tonnen), wie immer in den vergangenen Jahrzehnten. Danach kamen Norwegen (5,3 Millionen Tonnen) und Großbritannien (4,9 Millionen Tonnen). In Deutschland selbst wurden im gesamten Jahr 2018 2,1 Millionen Tonnen gefördert - das waren zwei Prozent des deutschen Gesamtverbrauchs von rund 103 Millionen Tonnen.