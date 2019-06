Vor EuGH-Urteil Ist die Pkw-Maut diskriminierend?

Schon vor ihrer Einführung reichte Österreich Klage gegen die geplante Pkw-Maut ein. Sie diskriminiere EU-Ausländer. Nun wird das Urteil erwartet. Die Knackpunkte des Verfahrens im Überblick.

Von Christoph Kehlbach, ARD-Rechtsredaktion

Wer in Deutschland mit dem Auto unterwegs ist, soll sich an den Kosten für Straßenbau und -sanierung beteiligen, so die Idee hinter der Pkw-Maut. Die Benutzung von Bundesfernstraßen - vor allem also von Autobahnen - soll darum kostenpflichtig werden.

Das Gesetz sieht vor, dass deutsche Fahrzeughalter im Voraus eine Jahresvignette kaufen müssen. Der Preis für die Vignetten richtet sich nach Hubraum, Art des Motors und Schadstoffausstoß des jeweiligen Autos. Maximal soll er 130 Euro betragen. Um diesen Betrag wird dann wiederum die Kfz-Steuer für das jeweilige Auto gesenkt. Die deutschen Fahrzeughalter werden also in gleicher Höhe entlastet. Wer ein besonders umweltschonendes Auto fährt, soll sogar noch weniger Kfz-Steuer zahlen müssen.

Ausländer, die mit dem Auto auf deutschen Fernstraßen fahren, können wählen, ob sie eine Vignette für zehn Tage, zwei Monate oder ein ganzes Jahr kaufen. Maximal fallen auch für Ausländer 130 Euro an. Eine Erstattung an anderer Stelle gibt es für sie nicht.

Insgesamt sollen mit der Maut jährlich rund 600 Millionen Euro in die Staatskasse gespült werden.