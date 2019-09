Zwei Grundmodelle gibt es für eine Bepreisung von CO2: den CO2-Preis, der sich durch Angebot und Nachfrage beim Emmissionshandel bildet. Und die CO2-Steuer, also Steuer oder Abgabe auf jedes Kilo CO2.

Der CO2-Preis kommt über den Emissionshandel zustande und variiert. Zunächst wird eine Obergrenze festgelegt. Dann werden für diese Menge Zertifikate ausgegeben. Für jede Tonne ausgestoßenes Treibhausgas muss ein Zertifikat wieder abgegeben werden. Anlagen, die am Emissionshandel teilnehmen, erwerben das Recht, die Luft mit einer bestimmten Menge von Treibhausgasen zu belasten. Verbrauchen sie nicht alle Zertifikate, können sie die restlichen verkaufen. Brauchen sie mehr, kaufen sie zusätzliche Zertifikate ein. Es gibt festgelegte Handelsperioden, die über mehrere Jahre gehen. Endet eine Handelsperiode, wird die Obergrenze weiter reduziert.

Die CO2-Steuer auf bestimmte Produkte wird am Anfang festgelegt und regelmäßig erhöht. Es gibt sie unter anderem in Großbritannien, Estland, Spanien, Frankreich, Schweden, der Schweiz, Polen, Mexiko, Japan und Indien. Die Schweiz hat eine CO2-Abgabe auf Heizöl, Erdgas und Kohle, die unmittelbar beim Kauf bezahlt wird.

Schneller könnte der Treibhausgasausstoß national über Steuern und Abgaben verteuert werden. Dies favorisiert die SPD. Diskutiert wird in Deutschland hauptsächlich darüber, Heizöl und Benzin stärker zu belasten und Strom günstiger zu machen. Allerdings sträubt sich vor allem die Union gegen die Einführung neuer Steuern, die bei den Bürgern auf wenig Gegenliebe stoßen dürften.

Als Zwischenlösung zeichnet sich nun ein nationaler Emissionshandel für die Bereiche Gebäude und Verkehr ab - damit würde der Treibhausgasausstoß beim Heizen und Autofahren schrittweise gedeckelt. In einem Unionspapier dazu heißt es, dass dabei aber nicht die Hausbesitzer, Autofahrer oder Tankstellenbetreiber mit Zertifikaten handeln müssen, sondern die Konzerne, die Benzin, Heizöl und andere fossile Brennstoffe auf den Markt bringen.

Nicht unbedingt. Experten raten übereinstimmend dazu, die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung an anderer Stelle wieder an die Bürger zurückzugeben. Das könnte in Form einer "Klimadividende" sein.

(Quelle: epd)