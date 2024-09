Sinkende Zahlungsmoral Säumige Unternehmen begleichen Rechnungen später Stand: 09.09.2024 14:51 Uhr

Die durchschnittliche Verspätung bei Zahlungen von Firmen ist laut einer Auswertung zuletzt deutlich gestiegen. Das kann auch ein Insolvenzvorbote sein. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

Wenn deutsche Firmen ihre Rechnungen zu spät begleichen, lassen sie sich mehr Zeit damit als noch vor einem Jahr. Im ersten Halbjahr 2024 zahlten unpünktliche Unternehmen im Schnitt erst nach 53,2 Tagen - fast acht Tage später als im Vorjahreszeitraum. Das zeigt eine Auswertung der Wirtschaftsauskunftei Crif, die tagesschau.de vorliegt. Zuerst hatte das "Handelsblatt" berichtet.

In der Auswertung wurde die durchschnittliche Verspätung von Unternehmen über dem vereinbarten Zahlungsziel betrachtet. Dieses Zahlungsziel lag im Schnitt bei 26 Tagen, schreibt das "Handelsblatt". Untersucht wurden knapp 540.000 deutsche Unternehmen.

Nur wenige Unternehmen unpünktlich

"Das ist eine der signifikantesten Erhöhungen der letzten Jahre", sagt Frank Schlein, Deutschlandchef von Crif dem "Handelsblatt". Ihn besorgt die Entwicklung, weil Zahlungsverzug oft ein Vorbote einer Zahlungsunfähigkeit ist. Zahlen Unternehmen ihre Lieferanten nicht fristgerecht, belastet das wiederum diese.

Allerdings: Der Anteil von Unternehmen, die verspätet gezahlt haben, ist etwas zurückgegangen. 92 Prozent der Unternehmen beglichen ihre Rechnungen fristgerecht - das 0,4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Zudem bewegt sich der Wert der Zahlungsverspätungen ab Fristsetzung mit 27,2 Tagen nur leicht über dem Vor-Pandemie-Niveau vom Januar 2020. Damals wurde im Schnitt 26,4 Tage verspätet gezahlt.

Gastrobranche braucht am längsten

Laut der Auswertung ist der Zahlungsverzug aktuell besonders ausgeprägt in der Bau- und der Immobilienbranche - und am stärksten in der Gastronomie. Wurden hier Rechnungen verspätet gezahlt, ging das Geld in diesen Branchen mehr als 30 Tage später als vereinbart auf das Konto des Rechnungsstellers.

Am besten steht bei den Spätzahlern noch das verbreitende Gewerbe dar. Hier trudelte das Geld im Falle eines Zahlungsverzugs 20 Tage später ein.

Große Unternehmen zahlen öfter zu spät

Der größte Anteil der Unternehmen, die verspätet zahlen, findet sich bei im Bundesländervergleich in Berlin (16,3 Prozent der Unternehmen mit überfälligen Rechnungen), gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (13,5) und Schleswig-Holstein (12,4). Die wenigsten offenen Rechnungen gibt es in Thüringen (5,8). Bundesweit zahlten acht Prozent der Unternehmen ihre Rechnungen im ersten Halbjahr 2024 verspätet.

Was auffällt: Große Unternehmen, die als AG gelistet sind, machen den Großteil der verspäteten Zahlungen aus (31 Prozent). Dazu Crif: "Unternehmen nutzen spätere Zahlungen teilweise zur Liquiditätssteuerung, aber nur, wenn keine hohen Vertragsstrafen drohen. Das machen überwiegend große Unternehmen, die ihre Marktmacht ausnutzen. Die Großen verbessern so ihre Liquidität - meist auf Kosten der kleineren Lieferanten."