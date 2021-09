Wohnungen und Häuser Immobilienpreise steigen rasant

Um den Rekordwert von zehn Prozent sind die Preise für Häuser und Eigentumswohnungen laut Statistischem Bundesamt im Frühjahr geklettert. Nicht nur in den Metropolen ist das Wohnen noch teurer geworden.

Die Preise für Wohnimmobilien sind im Frühjahr nochmals stark gestiegen. Nach vorläufigen Auswertungen des Statistischen Bundesamts lag der sogenannte Häuserpreisindex von April bis Juni um 10,9 Prozent über dem Wert des Vorjahresquartals. Es war der stärkste Anstieg seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000, wie die Wiesbadener Behörde mitteilte.

Immobilienkäufer mussten sowohl in den Städten als auch in ländlichen Regionen deutlich mehr zahlen als im zweiten Quartal des vergangenen Jahres. Besonders stark verteuerten sich Wohnimmobilien erneut in den sieben größten deutschen Städten Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf.

Stärkster Anstieg bei Hauspreisen

Ein- und Zweifamilienhäuser kosteten dort im Schnitt 14,7 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Die Preise für Eigentumswohnungen stiegen um 12,9 Prozent. In den Zahlen sind die Nebenkosten eines Immobilienkaufs, zum Beispiel Maklerkosten, nicht enthalten.

Auch Gebiete außerhalb der Metropolen hat der allgemeine Immobilienboom längst erfasst. In dünn besiedelten ländlichen Kreisen verteuerten sich Häuser um 11,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, Wohnungen immerhin um 9,2 Prozent.