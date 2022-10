ifo-Index weiter gesunken "Wirtschaft steht vor schwerem Winter" Stand: 25.10.2022 11:29 Uhr

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich erneut verschlechtert. Zwar hatten Ökonomen mit einer stärkeren Eintrübung gerechnet. Dennoch rutschte das Konjunkturbarometer auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020.

Angesichts der Energiekrise und Rezessionssorgen hat sich die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen im Oktober noch weiter verschlechtert - allerdings nur geringfügig. Der ifo-Geschäftsklimaindex fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 84,3 Zähler, wie das Münchner ifo-Institut heute zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem stärkeren Rückgang auf 83,3 Punkte gerechnet.

Die Befragten beurteilten ihre Geschäftslage zwar mit 0,4 Zählern schlechter, schauten aber weniger düster in die Zukunft als zuletzt. "Trotzdem blicken die Unternehmen sorgenvoll auf die nächsten Monate. Die deutsche Wirtschaft steht vor einem schweren Winter", sagte ifo-Präsident Clemens Fuest.

Niedrigster Stand seit Beginn der Corona-Pandemie

Im August hatte das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer noch bei 88,6 Punkten gelegen. Nun rutschte es mit dem aktuellen Dämpfer auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020, auch wenn das Minus nur minimal ausfiel. "Eine etwas unerwartete Stabilisierung", beschreibt dies Jens-Oliver Niklasch von der LBBW. "Beinahe fragt man sich, was den freien Fall des Geschäftsklimas gebremst haben könnte. Da gab es mit der Laufzeitenverlängerung für die Atomkraftwerke aber nur einen kleinen Lichtblick." Die Aussichten bewerteten die Führungskräfte der Unternehmen sogar leicht besser: Die Erwartungen stiegen von 75,3 auf 75,6.

Ökonomen verweisen zur Begründung auf eine leichte Entspannung bei den Lieferkettenproblemen, zuletzt sinkende Gas- und Strompreise und die geplanten Energiepreisbremsen. "Offenbar hat der 200-Milliarden-'Wumms' der Bundesregierung die Geschäftserwartungen der Unternehmen stabilisiert" erklärt Fritzi Köhler-Geib von der staatlichen Förderbank KfW. Außerdem hätten sie registriert, dass die Wahrscheinlichkeit einer Gasmangellage dank voller Speicher und guter Einsparerfolge geschrumpft ist.

"An der sich abzeichnenden Rezession ändert der heutige Wert des Geschäftsklimas nichts. In den kommenden Monaten ist eine weitere Eintrübung wahrscheinlicher als ein Anstieg", so LBBW-Fachmann Nicklasch. Ähnlich sieht es auch Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer: "Dass das ifo-Geschäftsklima im Oktober nicht weiter gefallen ist, ist keine Entwarnung. Denn im Vormonat war das Geschäftsklima förmlich eingebrochen." Der Trend weise klar nach unten: "Ich erwarte weiter, dass die deutsche Wirtschaft im Winterhalbjahr schrumpfen wird."

BIP-Daten am Freitag geben Aufschluss über Entwicklung

Das insgesamt weiter trübe Bild in der Wirtschaft passt zur Einschätzung der Bundesbank, die Deutschland an der Schwelle zur Rezession sieht. Sie versteht darunter einen deutlichen, breit angelegten und länger anhaltenden Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die hohe Inflation und die Unsicherheit über die Energieversorgung lasten auf der deutschen Konjunktur.

Bereits im zurückliegenden Sommerquartal könnte das Bruttoinlandsprodukt laut den Währungshütern schon nicht mehr gewachsen sein. Im gerade begonnenen Winterhalbjahr werde es dann wohl deutlich sinken, so die Volkswirte der Bundesbank. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) rechnet in seiner Herbstprognose spätestens 2023 mit einer Rezession.

Für die am Freitag anstehenden Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal erwarten von Reuters befragte Experten einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent. Im Frühjahr war beim BIP nur ein Mini-Wachstum von 0,1 Prozent herausgesprungen.

ifo erwartet schwere Zeiten für die Wirtschaft

Das ifo-Institut geht davon aus, dass das BIP im laufenden vierten Quartal schließlich um 0,6 Prozent schrumpfen wird. "Die Winterrezession kommt", betonte der Leiter der ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe, gegenüber Reuters. Knapp zwei Drittel der Unternehmen würden nach wie vor unter Lieferengpässen leiden.

"Sorgenkind bleibt der Einzelhandel", sagte der Experte zu der Oktober-Umfrage. Dort seien die Erwartungen abermals auf ein Rekordtief gefallen. "Da ist die Sorge groß, dass die Kunden zu Hause bleiben wegen der Inflation." Die Teuerungsrate lag zuletzt bei zehn Prozent, was an der Kaufkraft und der Konsumlaune der Verbraucher nagt. Der Umfrage zufolge plant etwa jedes zweite Unternehmen, in den kommenden drei Monaten seine Preise anzuheben.

"Auch im Gastgewerbe hat sich die Stimmung stark eingetrübt", erklärte Wohlrabe. Dort spiele ebenfalls die von teurer Energie infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine befeuerte Inflation eine Rolle - aber womöglich auch die wieder wachsende Furcht vor einer neuen Corona-Welle. Schlecht läuft es auch für den Bausektor. "Er ist von Stornierungen geplagt, daher verdüstert sich die Stimmung immer weiter." Zudem steigen Kredit- und Materialkosten.