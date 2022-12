Konsumklima leicht gestiegen Kauflust kehrt etwas zurück Stand: 21.12.2022 11:24 Uhr

Zum Weihnachtsgeschäft hat sich die Konsumlaune der Deutschen ein wenig verbessert. Für Januar erwarten die Experten des Marktforschers GfK, dass sich die immer noch schlechte Verbraucherstimmung weiter langsam erholt.

Trotz Energiekrise und hoher Preise starten die Bürger in Deutschland ein wenig kauffreudiger ins neue Jahr. Das Barometer der GfK-Marktforscher in Nürnberg signalisiert für Januar einen Anstieg um 2,3 Punkte auf minus 37,8 Punkte. "Mit dem dritten Anstieg in Folge arbeitet sich das Konsumklima langsam aus dem Tief", sagte GfK-Experte Rolf Bürkl. "Das Licht am Ende des Tunnels wird etwas heller." Die Maßnahmen der Bundesregierung zur Abfederung der in die Höhe geschossenen Energiekosten zeigten offenbar Wirkung.

Zurückhaltung beim Kaufen immer noch groß

Ökonomen geben dennoch keine Entwarnung. "Der Zauber der Weihnacht wirkt nicht, die Konsumlaune bleibt schlecht", sagte Alexander Krüger von der Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe. "Die hohen Realeinkommensverluste durch den Inflationsanstieg schmerzen zu sehr." Bei der Stimmung sehe es zwar nach einer Bodenbildung aus. Von Zuversicht könne aber keine Rede sein.

Die Bereitschaft der Deutschen, größere Anschaffungen zu tätigen, ist nach einer langen Durststrecke für die Händler wieder gestiegen. Nachdem die sogenannte Anschaffungsneigung von Herbst 2021 bis zum Herbst des laufenden Jahres einen dauerhaften Abwärtstrend zeigte, legte sie im Dezember wieder etwas zu.

"Trotz des leichten Anstiegs bleibt die Kaufzurückhaltung groß. Die Verunsicherung durch die multiplen Krisen wie Pandemie, Ukraine-Krieg und Inflation, ist nach wie vor hoch", so GfK-Experte Bürkl. Die Erholung stehe "auf wackeligen Füßen", warnte er.

Rezession gilt weiter als wahrscheinlich

Vor allem die Erwartung deutlich höherer Heizkostenabrechnungen im Frühjahr 2023 lasse offenbar viele Verbraucher sparen. "Diese Mittel fehlen dem Konsum an anderer Stelle", erklärte Bürkl. Andererseits stütze die anhaltend stabile Beschäftigungslage die Konsumneigung, da die Angst vor Arbeitslosigkeit derzeit gering sei.

Die Einkommenserwartungen sind indes bereits zum dritten Mal in Folge gestiegen. Die Gründe für diese leichte Entspannung liegen laut GfK auch darin, dass sich die Energiepreise in den vergangenen Wochen etwas moderater entwickelt haben. Zudem machten die ersten Tarifabschlüsse für 2023 den Verbrauchern Hoffnung, dass der zu erwartende Kaufkraftverlust nicht so stark ausfällt wie befürchtet.

Laut der GfK-Umfrage gehen die Verbraucher jedoch weiterhin davon aus, dass Deutschland in eine Rezession rutschen wird. "Allerdings dürfte sie weniger tief ausfallen, als noch vor einigen Monaten befürchtet wurde", so Bürkl. Aktuell rechnen viele Volkswirte mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2023. Der Konsum wird die Konjunktur aus Sicht der Nürnberger Marktforscher wegen der erheblichen Kaufkraftverluste privater Haushalte nicht anschieben können.