Konjunktur Deutsche Wirtschaft stagniert überraschend Stand: 28.04.2023 10:52 Uhr

Entgegen der Erwartung von Ökonomen ist die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal nicht gewachsen. Die Wirtschaftsleistung stagnierte auf dem Niveau des Vorquartals. Eine Winterrezession ist damit immerhin vom Tisch.

Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal nicht vom Fleck gekommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) verharrte von Januar bis März auf dem Niveau des Vorquartals, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Ökonominnen und Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Mini-Anstieg um 0,2 Prozent gerechnet. Die "schwarze Null" folgt auf ein Minus von 0,5 Prozent im vierten Quartal. Die Statistiker haben diesen Wert von bisher minus 0,4 Prozent nach unten korrigiert.

analyse Steigende Nahrungsmittelpreise Teure Lebensmittel - und kein Ende in Sicht? Die Lebensmittelpreise in Deutschland steigen immer weiter - welche Schuld tragen die Konzerne? mehr

Ein Arbeitstag mehr

Die deutsche Wirtschaft ist einer technischen Rezession damit nur knapp entgangen. Ökonominnen und Ökonomen sprechen davon, wenn die Wirtschaftsleistung zwei Quartale in Folge fällt.

Im Vergleich zum Vorjahresquartal wuchs das deutsche BIP in den Monaten Januar bis März preisbereinigt um 0,2 Prozent. Preis- und kalenderbereinigt war es allerdings um 0,1 Prozent niedriger, da ein Arbeitstag mehr zur Verfügung stand als im Vorjahreszeitraum.

Konjunkturprognose der Regierung "Schrittweise Erholung setzt sich fort" Bundeswirtschaftsminister Habeck spricht von einer beachtlichen Entwicklung: Die deutsche Wirtschaft erweise sich als widerstandsfähig - die Bundesregierung hat ihre Konjunkturprognose entsprechend nach oben korrigiert. mehr

Verbraucher und Staat nicht in Kauflaune

Ein besseres Abschneiden der deutschen Wirtschaft im ersten Quartal wurde vor allem durch die sinkenden Konsumausgaben der Verbraucherinnen und Verbraucher verhindert. Kaufkraftverluste durch die hohe Inflation hatten die Kauflaune der Konsumenten zuletzt deutlich gedämpft.

Auch die staatlichen Konsumausgaben hätten zu Jahresbeginn abgenommen, berichteten die Statistiker. "Positive Impulse kamen dagegen von den Investitionen und den Exporten", hieß es. Details wollen die Statistiker im Mai bekanntgeben.

Durchwachsene Aussichten

Mit Blick auf das laufende zweite Quartal hatte der in den vergangenen Monaten deutlich gestiegene ifo-Geschäftsklimaindex Hoffnungen geschürt, dass die deutsche Wirtschaft wieder etwas zulegen dürfte. "Allerdings raten wir mit Blick auf das zweite Halbjahr zur Vorsicht", mahnt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. "So haben viele Unternehmen bereits einen guten Teil der während Corona liegengebliebenen Aufträge abgearbeitet."

ifo-Umfrage Geschäftsklima hellt sich weiter auf Bei den deutschen Unternehmen wächst der Optimismus. mehr

Auch die kräftigen Zinsanhebungen der Europäischen Zentralbank (EZB) dürften nicht spurlos an der deutschen Wirtschaft vorübergehen. "Solchen Zinserhöhungen folgten in der Vergangenheit in Deutschland stets Rezessionen", so Krämer. Die meisten Volkswirte seien wohl zu optimistisch, wenn sie für die zweite Jahreshälfte einen klassischen Aufschwung erwarten.