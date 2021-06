Wirtschaftshilfen werden verlängert Die Überbrückungshilfe III bekommt ein "Plus"

Viele Betriebe, die wegen Corona lange geschlossen hatten, können wieder öffnen. Doch weil die Lage in einigen Branchen immer noch schwierig ist, sollen mehrere Hilfen bis Ende September verlängert werden - darunter die Kurzarbeitsregeln.

Die wegen der Corona-Pandemie vereinfachten Zugangsregeln zur Kurzarbeit sollen über Ende Juni hinaus um weitere drei Monate verlängert werden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil legt dazu heute dem Bundeskabinett eine entsprechende Verordnung vor.

In der Begründung heißt es, es gebe nach Ansicht der Bundesregierung trotz sinkender Corona-Zahlen und Impffortschritts weiterhin "Unsicherheiten". Es gehe darum, Beschäftigungsverhältnisse "zu stabilisieren und dadurch Arbeitslosigkeit und gegebenenfalls Insolvenzen möglichst zu vermeiden". Vor allem finanziell stark belastete Unternehmen im Einzelhandel, in der Unterhaltungs-, Reise- und Tourismusbranche und im Hotel- und Gaststättengewerbe benötigten den erleichterten Zugang zur Kurzarbeit auch noch über den 30. Juni 2021 hinaus, heißt es weiter.

Mehrkosten für BA von 2,6 Milliarden Euro

Heil hatte den Schritt bereits im Mai angekündigt und von Planungssicherheit für die Unternehmen gesprochen. Konkret geht es bei den Regeln um Sozialversicherungsbeiträge für ausgefallene Arbeitsstunden bei Kurzarbeit. Die werden bislang bis zum 30. Juni zu 100 Prozent vom Staat übernommen. Die Regelung soll nun bis Ende September gelten. Zudem soll es für die Anmeldung von Kurzarbeit weiterhin ausreichen, wenn mindestens zehn Prozent der Beschäftigten betroffen sind und nicht wie sonst vorgegeben ein Drittel.

Für die zuständige Bundesagentur für Arbeit (BA) rechnet das Ministerium durch die Verlängerung der Regeln mit Mehrausgaben von rund 2,6 Milliarden Euro. Seit Jahresanfang hat die BA bereits über 13 Milliarden Euro für Kurzarbeit ausgegeben.

Überbrückungshilfe III wird ebenfalls verlängert

Auch weitere Wirtschaftshilfen sollen länger gezahlt werden. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios soll die Überbrückungshilfe III ebenfalls bis Ende September verlängert werden - unter dem neuen Namen "Überbrückungshilfe III Plus".

Neben der längeren finanziellen Unterstützung sollen aber auch neue Anreize geschafften werden, um Betriebe zu einer möglichst frühzeitigen Öffnung zu bewegen. So sollen Unternehmen einen Zuschuss zu den Personalkosten erhalten, wenn sie Mitarbeiter früher aus der Kurzarbeit holen oder neue Mitarbeiter einstellen.

Höhere Hilfe für Soloselbstständige

Die Bundesregierung will auch die Neustarthilfe anpassen, heißt es aus Regierungskreisen. Bislang zahlt der Bund an Soloselbstständige in allen Wirtschaftszweigen, die hohe Umsatzeinbußen, aber kaum Fixkosten haben, bis zu 7500 Euro als Neustarthilfe.

Das Geld werde zusätzlich zu anderen Leistungen gezahlt und nicht darauf angerechnet und die Summe solle erhöht werden, hieß es. Künftig könnten Soloselbstständige für die ersten drei Quartale des Jahres damit bis zu 12.000 Euro bekommen.