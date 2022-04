Konjunktur Deutsche Wirtschaft leicht gewachsen Stand: 29.04.2022 10:26 Uhr

Zur Rezession ist es in Deutschland ungeachtet der Kriegsfolgen bislang noch nicht gekommen. In den ersten drei Monaten des Jahres hat die Wirtschaftsleistung zumindest etwas zugenommen.

Trotz Corona-Welle und dem beginnenden Ukraine-Krieg ist die deutsche Wirtschaft mit einem leichten Wachstum in das Jahr gestartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg zwischen Januar und März um 0,2 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt heute anhand einer ersten Schätzung mitteilte. Zu der positiven Entwicklung zum Jahresstart trugen vor allem höhere Investitionen bei, so die Statistiker. Seit Ende Februar lasten allerdings die wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine zunehmend auf der Konjunktur.

Ökonomen hatten nur mit 0,1 Prozent Wachstum gerechnet. Anders als von manchen Experten befürchtet, ist die deutsche Wirtschaft damit nicht in die Rezession gerutscht. Im Schlussquartal 2021 war die Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent gesunken. Von einer Rezession ist die Rede, wenn das Bruttoinlandsprodukt mindestens zwei Quartale in Folge schrumpft.

Trübere Aussichten

Für das laufende Jahr rechnen die meisten Experten zwar mit einem Wirtschaftswachstum in Deutschland. Aber die Unsicherheit wegen der Kriegsfolgen und der Sanktionen des Westens gegen Russlands ist enorm groß. Die hohe Inflation belastet Firmen und Verbraucher. Im April hatte die Teuerung noch einmal zugenommen - die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,4 Prozent.

Getrieben wird die hohe Inflation nicht zuletzt durch die stark steigenden Einfuhrpreise: Im März stiegen die Preise für nach Deutschland importierte Waren im Vergleich zum Vorjahresmonat um 31,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das ist der stärkste Zuwachs seit der ersten Ölkrise im Jahr 1974.

Hauptgrund für die enormen Preissteigerungen ist der Energiesektor: Einfuhren waren um gut 160 Prozent teurer als im März 2021. Der hohe Anstieg geht besonders auf stark gestiegene Preise für Erdgas zurück. Diese lagen viermal so hoch wie im Vorjahr (plus 304,3 Prozent). "Nie zuvor hat sich Erdgas im Import innerhalb eines Jahres so stark verteuert wie im März 2022, auch nicht während der beiden Ölkrisen der Jahre 1973/1974 und 1979/1980", so die Statistiker.

Teures Öl, teurer Strom

Deutlich teurer als vor einem Jahr waren auch Mineralölerzeugnisse mit plus 110,3 Prozent und Erdöl mit plus 81,3 Prozent. Elektrischer Strom war 440 Prozent teurer als vor Jahresfrist, zum Februar verdoppelte sich der Preis. Die Preise für importierte Steinkohle lagen mehr als 300 Prozent über dem Vorjahr und stiegen auch zum Vormonat um gut 44 Prozent. Klammert man Energie aus, waren die Importpreise im März nur um 16,1 höher als im Vorjahresmonat.

Die Bundesregierung hat ihre Schätzung für das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr bereits deutlich nach unten korrigiert: Das BIP werde 2022 nur noch um 2,2 Prozent wachsen, teilte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen bei der Vorstellung der Frühjahrsprojektion in dieser Woche mit. Das sind 1,4 Prozentpunkte weniger als im Jahreswirtschaftsbericht im Januar angenommen. Für 2023 rechnet die Regierung nur noch mit einem Wachstum von 2,5 Prozent.