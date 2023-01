Hygiene am Arbeitsplatz Heil beendet Corona-Sonderregeln früher Stand: 19.01.2023 09:35 Uhr

Anfang Februar soll die Corona-Arbeitsschutzverordnung auslaufen. Zwei Monate früher als geplant beendet Arbeitsminister Hubertus Heil damit die Sonderregeln etwa zu Hygiene-Vorkehrungen in den Betrieben.

Hubertus Heil (SPD) will die Sonderregeln am Arbeitsplatz zum Schutz vor einer Corona-Ansteckung zwei Monate früher als geplant beenden. "Ich werde per Ministerverordnung die Corona-Arbeitsschutzverordnung zum 2. Februar 2023 aufheben", sagte der Bundesarbeitsminister der Nachrichtenagentur Reuters.

Die besonderen Hygiene-Vorkehrungen hätten vor allem in den Hochphasen der Pandemie wichtige Dienste geleistet. "Dank der umfangreichen Schutzmaßnahmen konnten Ansteckungen im Betrieb verhindert und Arbeits- und Produktionsausfälle vermieden werden", sagte Heil. Durch die zunehmende Immunität in der Bevölkerung gehe die Zahl der Neuerkrankungen nun stark zurück.

Hygienekonzept und Unterstützung beim Impfen

Bereits im vergangenen Mai liefen Vorschriften zum Corona-Arbeitsschutz aus. So müssen die Betriebe keine Tests mehr anbieten. Auch die Angebotspflicht für Arbeiten von Zuhause aus besteht nicht mehr. Im Oktober trat jedoch eine Neufassung der Verordnung in Kraft, die ursprünglich bis zum 7. April 2023 gelten sollte. Begründet wurde die neue Fassung mit der Omikron-Variante BA5. Sorgen bestanden, dass es in den Wintermonaten zu einem erhöhten Infektionsgeschehen kommen könne.

Derzeit sind Betriebe noch verpflichtet, durch eine Gefährdungsbeurteilung Maßnahmen zum Infektionsschutz in einem Hygienekonzept festzulegen. Außerdem müssen Arbeitgeber zur Erhöhung der Impfquote beitragen. Auch diese Regeln entfallen nun.