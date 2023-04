Börsenentwicklung belastet Geldvermögen der Deutschen geschrumpft Stand: 21.04.2023 15:30 Uhr

2022 ist das Geldvermögen der Menschen in Deutschland auf 7,25 Billionen Euro gesunken. Doch zum Jahresende stieg die Summe wieder: Zu verdanken war dies der guten Börsenentwicklung - und dem Sparfleiß der Deutschen.

Kursverluste an den Märkten haben das Geldvermögen der Deutschen 2022 in der Summe geschmälert. Trotz einer Erholung zum Jahresende lag das Vermögen der privaten Haushalte aus Bargeld, Wertpapieren, Bankeinlagen sowie Ansprüchen gegenüber Versicherungen bei rund 7,254 Billionen Euro - und damit unter dem Rekordwert im Jahr 2021 von 7,624 Billionen Euro. Das teilte die Deutsche Bundesbank heute in Frankfurt mit. Wie die Summe verteilt ist, geht aus den Daten nicht hervor.

Gegenüber dem Vorquartal stieg das Geldvermögen aber zum Jahresende wieder dank Sparfleiß und Erholung an den Aktienmärkten um ganze 111 Milliarden. Aktien gewannen den Angaben zufolge mit 32 Milliarden Euro deutlich an Wert. Zuvor war das Geldvermögen vor allem wegen der Börsenturbulenzen nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine drei Quartale in Folge im Vergleich zum Vorquartal gesunken.

Haushalte stocken Bargeld-Bestände auf

Ein großer Teil des Vermögens der privaten Haushalte besteht unverändert aus Bargeld und Bankeinlagen. Die privaten Haushalte stockten ihre Bestände im vierten Quartal dabei noch einmal deutlich um 35 Milliarden Euro auf insgesamt rund 3,114 Billionen Euro auf.

Vor allem Bargeld und Sichteinlagen, zu denen in der Regel unverzinste Girokonten sowie Tagesgeld zählen, sind beliebt: Das Volumen belief sich hier zum Jahresende auf insgesamt rund 2241 Milliarden Euro.

Der Vorteil aus Sicht der Sparer: Sie können bei Bedarf rasch auf ihr Geld zugreifen. Tagesgeld und Co. werfen zudem zunehmend wieder etwas ab, seit die Europäische Zentralbank (EZB) im Kampf gegen die hohe Inflation die Zinsen erhöht. Allerdings nagt die hohe Teuerung am Ersparten.

Verschuldungsquote geht leicht zurück

Die Verbindlichkeiten der privaten Haushalte nahmen im vierten Quartal zum Vorquartal um zwölf Milliarden Euro auf 2,137 Billionen Euro zu. Da gleichzeitig die Wirtschaftsleistung zulegte, ging die Verschuldungsquote leicht auf 55,2 Prozent zurück. Die Bundesbank berücksichtigt bei ihren Berechnungen zum Geldvermögen neben Bargeld, Bankeinlagen und Wertpapieren auch Ansprüche gegenüber Versicherungen.

Abzüglich der Schulden stieg das Nettogeldvermögen der privaten Haushalte von 5019 Milliarden im dritten Quartal 2022 auf rund 5117 Milliarden Euro zum Jahresende. Immobilien werden von den Daten nicht erfasst.

Pensions- und Versicherungsansprüche büßten dagegen im Zuge der steigenden Zinsen 21 Milliarden Euro an Wert ein. Die EZB hatte im Juli 2022 nach Jahren der Nullzins- und Minuszinspolitik die Wende vollzogen. Bis zum Jahresende 2022 hatten die Währungshüter bereits vier mal in Folge die Zinsen heraufgesetzt. In kräftigem Umfang von zwölf Milliarden Euro erwarben die Privathaushalte daher Schuldverschreibungen, die wegen der höheren Zinsen wieder attraktiver geworden sind. Dagegen erwarben sie den Daten zufolge weniger Anteile an Investmentfonds als noch zu Jahresbeginn.