Fusion in Autoindustrie Fiat Chrysler und PSA - zusammen stark?

Der italo-amerikanische Fiat Chrysler Konzern und der französische PSA Konzern wollen fusionieren. Es entstünde die Nummer 4 weltweit. Was wären die Folgen dieser Auto-Ehe? Und welche Rolle spielen "der Löwe" und "Ragazzo"?

PSA dagegen würde von Fiat Chryslers profitablem Nordamerika-Geschäft profitieren. Fiat Chrysler erzielt in der Region zwei Drittel seines Umsatzes, einen Peugeot oder Citroen muss man auf amerikanischen Straßen dagegen mit der Lupe suchen: Nur knapp sechs Prozent seines Umsatzes erzielt PSA in Nordamerika.

Da kommt PSA wie gerufen: Mit dem e-208 von Peugeot und dem Opel Corsa-e haben die Franzosen eine einheitliche E-Antriebsplattform auf dem Markt, die sich weiter ausbauen ließe. Außerdem verfügt PSA in Europa über ein engmaschiges Produktions-, Zulieferer- und Händlernetz. In einem Gesamtkonzern würde sich das für Fiat Chrysler auszahlen.

Zahlreiche Gründe sprechen also dafür, sich in Europa einen potenten Partner zu suchen.

Die Autoindustrie verkauft weltweit immer weniger Fahrzeuge. In gesättigten Märkten wie Europa und den USA herrscht Stagnation, und selbst der größte Markt China schwächelt. In Europa verliert das Auto als Status- und Wohlstandssymbol Schritt für Schritt an Bedeutung. Kurzum: Die Nachfrage nach Autos ist schlicht nicht mehr so hoch.

Seine rheinland-pfälzische Amtskollegin Malu Dreyer sagte dem SWR, es dürfe wegen der Fusion der Opel-Mutter mit Fiat Chrysler an den Standorten Kaiserslautern und Rüsselsheim nicht zu einem Stellenabbau kommen. "Es darf nicht noch einmal passieren, dass die Opel-Beschäftigten die Betroffenen sind." Bereits bei der Integration von Opel in den PSA-Konzern hätten die Opelaner einen großen Beitrag geleistet.

Aufhorchen wird man auch in Deutschland: Bei Opel/Vauxhall war die Zahl der Beschäftigten im ersten Jahr nach der Übernahme durch PSA schon um knapp 5000 auf rund 30.000 (Ende 2018) gesunken. Seither nahmen noch mehr Opelaner Angebote zum freiwilligen Ausscheiden wahr. Die IG Metall fordert daher mehr Investitionen von PSA in Opel und pocht auf den bis Mitte 2023 geltenden Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen. Die Fusion könnte Beschäftigte und Kunden über Opels Zukunft weiter verunsichern.

Italiens Regierung und Gewerkschaften wollen Jobverluste bei Fiat Chrysler vermeiden. In Italien arbeiten 58.000 Menschen für den Konzern. Die meisten Werke sind schlecht ausgelastet. Jedoch: Die größere politische Lobby hätten in dem neuen Konzern sicher die französischen Standorte. Traditionell gibt es eine große Nähe zwischen PSA und dem französischen Staat, der sogar Miteigentümer ist.

Carlos Tavares, genannt "der Löwe", und John Elkann, Ur-Ur-Enkel von Gianni Agnelli Senior, dem Gründer von Fiat.

Carlos Tavares

Tavares hat die PSA-Gruppe um Peugeot und Citroën wieder flott gemacht und dem Löwen - so das Logo von Peugeot - die deutsche Traditionsmarke Opel einverleibt: Der 61 Jahre alte Portugiese Carlos Tavares machte sich als Chef des französischen Autoherstellers seit 2014 einen Ruf als erfolgreicher Sanierer, und das nur wenige Jahre nach der Beinahe-Pleite von PSA 2013 und dem Einstieg des französischen Staates und chinesischer Investoren. Mit Tavares rückte PSA innerhalb kürzester Zeit wieder in die Gewinnzone. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Konzern ein "historisches" Nettoergebnis von 2,8 Milliarden Euro, ein Plus von 47 Prozent. Und auch Opel schrieb erstmals wieder schwarze Zahlen, nachdem Tavares der Marke ab 2017 ein strenges Sparprogramm verordnet hatte. Im neuen Konzern soll er Chef werden.

John Elkann

Auch sein Gegenüber bei Fiat Chrysler hat einen Spitznamen: "Ragazzo" ("Junge") wird der 43-jährige Elkann wegen seiner jugendlichen Züge, krausen Locken und schlaksigen Figur oft genannt. Doch nach neun Jahren an der Spitze von Fiat Chrysler hat der Enkel des legendären Fiat-Chefs Gianni Agnelli bewiesen, dass er zu den Großen in der Branche gehört. Seit 2010 leitet er den Verwaltungsrat von Fiat - ein Jahr zuvor hatte sich der Turiner Konzern beim insolventen US-Hersteller Chrysler eingekauft. Bei Fiat Chrysler schärft Elkann auch sein internationales Profil. Aufgewachsen in London, Rio de Janeiro, New York und Paris spricht er unter anderem fließend Französisch. Sicher kein Nachteil für den neuen Konzern, in dem Elkann Verwaltungsratschef werden soll.