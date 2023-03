Drohende Bankenkrise Zukunft von Credit Suisse weiter ungewiss Stand: 19.03.2023 10:54 Uhr

Um die Schweizer Großbank Credit Suisse zu retten, hat sich die Regierung in Bern am Abend zu einer Krisensitzung getroffen. Die größte Schweizer Bank UBS fordert für eine Übernahme staatliche Garantien.

Wie es mit der angeschlagenen Schweizer Großbank Credit Suisse weitergeht, bleibt ungewiss. Die Schweizer Regierung hatte sich am Abend zu einer Krisensitzung getroffen, äußerte sich danach aber nicht dazu, ob sie eine Entscheidung erlangt hat.

Nach Berichten der "Financial Times" steht eine komplette oder teilweise Übernahme der Bank durch die größte Schweizer Bank UBS im Raum. Es wäre die bedeutendste Bankenfusion in Europa seit der Finanzkrise. Die Sprecher der beiden Banken wollten dazu bislang keinen Kommentar abgeben.

Staatliche Sicherheiten gefordert

Wie die "Financial Times" unter Berufung auf Insider berichtete, wollten sich die Aufsichtsräte der beiden größten Schweizer Kreditinstitute am Wochenende getrennt treffen, um Beratungen über eine Übernahme zu führen. Die Boulevardzeitung "Blick" berichtet zudem von einem außerordentlichen Treffen im Laufe des heutigen Tages in Bern, bei dem Regierung und Führungskräfte der Banken zusammenkämen.

Reuters berichtete mit Berufung auf "zwei mit der Situation vertraute Personen", die schweizerischen Aufsichtsbehörden drängten die UBS, ihren kleineren Lokalrivalen zu schlucken. Die UBS hatte sich zuvor wiederholt gegen eine Übernahme der Credit Suisse ausgesprochen - zuletzt am Dienstag.

Voraussetzung für einen Deal sind der "Financial Times" zufolge staatliche Sicherheiten. Die Regierung solle eine Garantie für die Risiken abgeben, die mit der Übernahme verbunden sind. Ziel sei eine Einigung bis Montagmorgen noch vor Öffnung der internationalen Börsen.

Bankenkrise soll verhindert werden

Nach Skandalen und Misswirtschaft war die Credit Suisse bereits angeschlagen. Durch den Zusammenbruch des US-Geldinstituts Silicon Valley Bank (SVB) geriet sie in einen weiteren Abwärtsstrudel. Die schweizerische Nationalbank stellte dann dem Institut Kredite bis zu 50 Milliarden Franken - umgerechnet knapp 51 Milliarden Euro - zur Verfügung. Die Maßnahme konnte den Abwärtstrend des Aktienkurses aber nur vorübergehend stoppen.

Es ist das erste Mal seit der Finanzkrise ab 2007, dass eine Notenbank sich zu einer Stützungsaktion für eine so große Bank gezwungen sah. Für die Notenbank, Finanzaufsicht und Regierung geht es nun auch darum, eine allgemeine Bankenkrise zu verhindern. Die Regierung in Bern steht unter enormem Druck, die Lage zu stabilisieren.

Credit Suisse gehört zu den 30 global systemrelevanten Banken. Ihr Ausfall würde das internationale Finanzsystem erschüttern.