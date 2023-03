Marktbericht Credit Suisse Börsen atmen auf Stand: 16.03.2023 07:45 Uhr

Nach der Rettungsaktion der Schweizer Notenbank für die Credit Suisse macht sich an der Börse Erleichterung breit. Doch die Angst vor weiteren "Ansteckungen" im Bankensektor bleibt bestehen.

Von Angela Göpfert, tagesschau.de

Am deutschen Aktienmarkt wird nach den dramatischen Kursverlusten von 3,3 Prozent gestern mit einer Gegenbewegung gerechnet. Der DAX dürfte mit einem kräftigen Aufschlag in den Handel gehen. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde 1,5 Prozent höher bei 14.957 Punkten.

Der deutsche Leitindex schickt sich damit an, die wichtige Haltezone bei 14.800/15.000 Punkten zurückzuerobern. Gestern war der DAX zeitweise bis auf 14.703 Zähler eingebrochen.

Credit Suisse ist "too big to fail"

Für große Erleichterung unter den Investoren sorgte bereits in der Nacht die Meldung, dass die stark angeschlagene Credit Suisse nach der Rettungsleine der Schweizerischen Nationalbank greift und bei der SNB Kredite über bis zu 50 Milliarden Franken aufnehmen will.

Zuvor war der Kurs der Credit-Suisse-Aktie zur Wochenmitte dramatisch unter die Räder geraten, das Papier brach gestern bis zu 30 Prozent auf ein Rekordtief von 1,55 Franken ein. Das Schweizer Institut war nach Silvergate, der Silicon Valley Bank, der Signature Bank und First Rebpulic Bank zum ersten europäischen Opfer der Bankenkrise geworden.

Auch wenn der Fall Credit Suisse sicherlich ein bemerkenswerter Einzelfall aus schlechter Strategie und selbstverschuldeten finanziellen Problem ist: Die Anleger kommen an der Tatsache nicht herum, dass die Schweizer Großbank eindeutig in die Kategorie "too big to fail" gehört: Sie ist zu groß und zu eng mit der globalen Finanzwelt verflochten, um sie pleitegehen zu lassen. Eine Insolvenz hätte verheerende Folgen.

Erinnerungen an Finanzkrise 2008 werden wach

An den Finanzmärkten ist Vertrauen nun wieder zur wichtigsten Währung geworden. Banken, die wie die Credit Suisse schon vor der SVB-Pleite in den USA in einer Vertrauenskrise steckten, können da rasch die nächsten Opfer werden.

Erinnerungen an die Finanzkrise werden wach, ist die Credit Suisse doch die erste Bank seit 2008 die maßgeschneiderte Hilfe von der Notenbank in Anspruch nehmen muss. Erstmals seit der Finanzkrise Erstmals seit der Finanzkrise sehen sich Investoren weltweit jetzt wieder der Gefahr möglicher Ansteckungseffekte im Bankensektor gegenüber.

Wie damals könnte es nun nicht lange dauern, bis die Märkte den nächsten Wackelkandidaten ausgemacht haben und auf seinen Niedergang wetten. Die Nachrichten um die Credit Suisse dürften nicht die letzten dieser Art gewesen sein. Die Angst vor dem nächsten Bankenkollaps à la Lehman macht sich breit. Spätestens dann wird sich weisen, ob die seither ergriffenen Sicherungsmaßnahmen der Notenbanken verlässlich greifen.

Muss die EZB jetzt zurückrudern?

Für zusätzliche Dramatik an den Finanzmärkten sorgt heute die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Zwar rechnen weiterhin viele Ökonomen damit, dass die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde an ihrem Plan festhalten werden, die Zinsen um 0,5 Prozentpunkte anzuheben.

Doch der Geldmarkt spricht eine ganz andere Sprache: Dort beläuft sich die Wahrscheinlichkeit eines großen Zinsschritts mittlerweile auf weniger als 20 Prozent. Tags zuvor hatte die Wahrscheinlichkeit noch bei über 90 Prozent gelegen. Offenbar rechnen viele Anleger damit, dass die EZB ihre Zinspolitik angesichts der Bankenkrise nochmals überdenkt.

Andererseits birgt auch ein Abrücken der EZB von der strikten Zinslinie durchaus Risiken: Anleger könnten dies als Zeichen werten, dass auch die EZB große Risiken im Bankensektor sieht. Das würde die Panik an den Märkten aufs Neue anfachen.

Anleger fürchten Domino-Effekt

Die anhaltenden Probleme im Bankensektor lassen die Anleger in Asien in Deckung gehen. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei hat sich soeben mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 27.011 aus dem Handel verabschiedet. Bankentitel gehörten zu den größten Verlierern, zu groß ist die Angst der Anleger vor einem Domino-Effekt nach der SVB-Pleite und den Credit-Suisse-Problemen.

Die Vorgaben von der Wall Street sind uneinheitlich. Während der Dow-Jones-Index der Standardwerte 0,9 Prozent tiefer auf 31.874 Punkten schloss. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen um moderate 0,1 Prozent auf 11.434 Punkte vor. Die zinssensitiven Papiere im Tech-Sektor profitieren bereits seit Tagen von der Spekulation auf ein nachlassendes Zins-Tempo der Fed.

Sichere Häfen nicht mehr so stark gefragt

An den Rohstoff- und Devisenmärkten lässt sich derweil die nachlassende Risikoaversion der Anleger ebenfalls ablesen. Sichere Häfen wie US-Dollar oder Gold sind nicht mehr so stark gefragt. Der Euro zieht an auf 1,0609 Dollar, die Feinunze Gold kostet mit 1918 Dollar etwas weniger.