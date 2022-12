Marktbericht Starke Kursgewinne voraus Powell gibt dem DAX neuen Schub Stand: 01.12.2022 07:29 Uhr

Der DAX dürfte dank starker Vorgaben aus den USA mit deutlichen Gewinnen starten. Fed-Chef Jerome Powell hat eine baldige Verlangsamung der Leitzinserhöhungen in Aussicht gestellt.

Von der Wall Street kommen herausragende Vorgaben für den Aktienhandel in Europa, die auch auf dem Frankfurter Parkett ihre Wirkung nicht verfehlen dürften. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 1,4 Prozent höher bei 14.594 Punkten.

DAX nimmt Juni-Hoch ins Visier Der DAX schickt sich damit zu Beginn des neuen Börsenmonats an, sein jüngstes Hoch bei 14.572 Punkten zu übertreffen. Sollte ihm dieses Kunststück auch im regulären Handel gelingen, würde er damit die Tür Richtung Juni-Hoch (14.709 Zähler) weit aufstoßen. Powell-Rede bewegt die Märkte Der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, hat den dahindümpelnden Märkten gestern neues Leben eingehaucht, als er eine baldige Verlangsamung der Leitzinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation in Aussicht stellte. "Der Zeitpunkt, das Tempo bei den Zinsanhebungen zu mäßigen, könnte schon beim Dezember-Treffen kommen", sagte Powell bei einer Rede in der Denkfabrik Brookings Institution. Er betonte zugleich, die Geldpolitik müsse noch für "einige Zeit" strikt bleiben, um wieder Preisstabilität herzustellen.

Dow und Nasdaq mit starken Kursgewinnen Die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt in Höhe von 0,50 Prozentpunkten für die Sitzung am 14. Dezember liegt laut dem Fed Watch Tool der CME Group nunmehr bei 79,4 Prozent. Nur 20,6 Prozent der Marktteilnehmer erwarten noch eine Anhebung um 75 Basispunkte. Die Powell-Rede gab den US-Börsen zur Wochenmitte mächtig Auftrieb. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 2,2 Prozent höher auf 34.589 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 4,4 Prozent auf 11.468 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 3,1 Prozent auf 4080 Punkte zu.

Anleger in Asien atmen auf Die Hoffnung auf kleinere Zinsschritte in den USA lässt auch die Anleger in Asien aufatmen. "Es sieht so aus, als ob der Fed-Vorsitzende Powell das Memo nicht erhalten hat, sich gegen die Wende-Hoffnungen zu wehren und die finanziellen Bedingungen straff zu halten, bevor er seine Rede gehalten hat", sagte Robert Carnell von ING. Der japanische Nikkei-Index hat den Handel in Tokio soeben mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 28.226 Punkten beendet. Die Börse in Shanghai lag 1,0 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,7 Prozent.

Euro wieder zurück über 1,04 Dollar Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar angesichts der sinkenden US-Zinserwartungen zu allen wichtigen Währungen Schwäche. Parallel dazu steigt der Euro um 0,3 Prozent auf 1,0451 Dollar.

Gold wieder gefragt Die Feinunze Gold kostet im frühen Handel 1782 Dollar und damit 0,5 Prozent mehr als am Vortag. Das gelbe Edelmetall profitiert sowohl vom schwächeren Dollar - dieser schürt die Nachfrage aus dem Nicht-Dollar-Raum - als auch von den niedrigeren Zinserwartungen, wirft es selbst doch keine Zinsen ab.

Gegenbewegung am Ölmarkt Die Ölpreise sind nach ihrem jüngsten Anstieg leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 86,35 US-Dollar. Das waren 59 Cent weniger als am Vortag. Nach drei Tagen mit Kursgewinnen in Folge, in denen sich Rohöl aus der Nordsee etwa fünf Prozent verteuert hat, habe eine leichte Gegenbewegung eingesetzt, hieß es von Marktbeobachtern.

Airbus zahlt Millionensumme wegen Korruptionsvorwürfen Unter den Einzelwerten im DAX rückt am Morgen die Airbus-Aktie in den Fokus. Der Flugzeugbauer hat sich mit den Strafbehörden in Frankreich auf die Zahlung einer Summe von 15,8 Millionen Euro verständigt, um einer möglichen Verfolgung wegen Korruptionsverdachts in Libyen und Kasachstan zu entgehen.

Skoda steigt schneller auf Elektroautos um Die VW-Tochter Skoda macht Tempo beim Umstieg von Verbrenner- auf Elektroautos. "Bis 2026 kommen wir mit drei weiteren Elektromodellen, weitere werden folgen", sagte Skoda-Chef Klaus Zellmer dem "Handelsblatt". Der Elektroanteil am Absatz soll so bis 2030 auf gut 70 Prozent steigen. Bis 2026 wolle Skoda 5,6 Milliarden Euro in die Elektromobilität investieren - rund 80 Prozent mehr als noch vor einem Jahr eingeplant.

Tesla will Produktion von Model Y kräftig steigern Tesla plant der US-Nachrichten-Website "Electrek" zufolge, die Produktion seines Fahrzeugmodells Model Y in der neuen Gigafactory in Texas im nächsten Jahr deutlich zu steigern. Der E-Autobauer wolle dort 75.000 Model Y im ersten Quartal 2023 vom Band laufen lassen.

Musk erklärt Streit mit Apple für beendet Twitter-Chef Elon Musk ist nach seinen Verbalattacken gegen den US-Technologiekonzern Apple zurückgerudert. Er habe ein "gutes Gespräch" mit Apple-Chef Tim Cook geführt, erklärte Musk auf Twitter. Dabei sei "das Missverständnis" über eine angebliche Entfernung der Twitter-App aus dem App-Store von Apple aufgeklärt worden. "Tim hat klar gemacht, dass Apple dies nie in Erwägung gezogen hat." Von Apple lag zunächst keine Stellungnahme vor.