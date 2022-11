Marktbericht Kleine Gewinne erwartet Anleger bleiben auf der Lauer Stand: 30.11.2022 07:28 Uhr

Auch zur Wochenmitte können sich die Investoren nicht entscheiden: Der deutsche Aktienmarkt tritt weiter auf der Stelle. Vor neuen Käufen wollen die Investoren wichtige Konjunktur-Signale erst einmal abwarten.

Bei 14.420 Punkten wird der deutsche Leitindex zum Handelsstart erwartet. Das entspricht einem Plus von rund einem halben Prozent. Seine Pendelbewegung der vergangenen Sitzungen um die Marke von 14.400 Zähler herum setzt der DAX damit weiter fort.

Wall Street ohne Richtung Die Vorgaben von den Übersee-Börsen sind am Morgen durchwachsen. Die US-Anleger zeigten sich am Abend vorsichtig angesichts von Spekulationen über Chinas Corona-Politik. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss kaum verändert bei 33.852 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 10.983 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 3957 Punkte ein. "China bietet ein gemischtes Bild. Die Proteste gegen die aktuelle Corona-Politik schaffen Unsicherheit, könnten aber gleichzeitig ein Katalysator für mögliche Lockerungen sein", so Carl Ludwigson, Geschäftsleiter beim Vermögensverwalter Bel Air.

China vor Entscheidungen? Auch in Asien sind die Investoren vorsichtig. Sie reagieren damit auch auf aktuelle Konjunkturdaten aus Japan und China. Laut offiziellen Umfragen ist die Produktion in beiden Ländern in diesem Monat gesunken, was offenbar auf die nachlassende globale Nachfrage und die Corona-Beschränkungen zurückzuführen ist. Der japanische Nikkei-Index schloss 0,2 Prozent tiefer bei 27.967 Punkten. An den Märkten in China konnten Berichte über die Beschleunigung der Impfkampagne die Verluste ausgleichen. Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Inflationsdaten und Notenbank-Aussagen Weitere Daten und Aussagen aus der EU und den USA zur konjunkturellen Entwicklung stehen heute auf dem Programm. Am Vormittag werden Inflationszahlen der EU bekannt gegeben. Von ihnen dürfte auch abhängen, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in den kommenden Monaten die Leitzinsen anheben wird. Zudem warten US-Anleger auf neue Impulse durch eine für heute geplante Rede des Chefs der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, die auf deren weiteren geldpolitischen Schritte schließen lassen könnten.

Euro unter 1,04 Der Euro kann sich nicht über der Marke von 1,04 Dollar etablieren. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung mit 1,0375 Dollar unter der zuletzt umkämpften Hürde. Seit Wochenbeginn hat die europäische Gemeinschaftswährung rund einen halben Cent eingebüßt.

Ölpreis weiter im Vorwärtsgang Berichte, wonach chinesische Gesundheitsbeamte eine Pressekonferenz abhalten würden, hatten den Ölpreis gestern gestützt. Am Morgen kostet ein Barrel Rohöl der Sorte Brent mit 84,60 Dollar noch einmal rund ein halbes Prozent mehr. "Die Erholung der Weltwirtschaft, insbesondere in den Hochinflationszonen in den USA, Europas und Großbritanniens, hängt davon ab, dass die chinesischen Lieferketten wieder in Gang kommen", kommentiert Richard Flax, Chef-Anleger beim Vermögensverwalter Moneyfarm.

VW mit neuem China-Partner Im DAX könnte heute die VW-Aktie im Fokus stehen. Bereits gestern hatten Medienberichte die Runde gemacht, wonach der chinesische Auftragsfertiger Foxconn als Partner von Volkswagen in Frage kommt. Die Wolfsburger seien mit Foxconn in Gesprächen über ein Werk der neuen US-Marke Scout, berichtete die "Automobilwoche". Volkswagen hatte im Mai angekündigt, die amerikanische Kultmarke Scout wiederzubeleben, um in das Geschäft mit elektrischen Pick-ups und SUVs einzusteigen.

T-Aktie bleibt ein Kauf? Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,40 Euro belassen. Deutschland sei für die Telekombranche ein guter Markt mit allerdings spezifischen Herausforderungen, schrieb Analyst Polo Tang in einer heute vorliegenden Studie. Sein klarer Favorit ist die Deutsche Telekom. Er lobte das defensive Wachstum, attraktive Anlegerrenditen und eine zu niedrige Bewertung des Konzerngeschäfts außerhalb der USA.