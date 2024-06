marktbericht Kursverluste erwartet Anleger schalten wieder einen Gang zurück Stand: 25.06.2024 07:40 Uhr

Der DAX bleibt auf Richtungssuche, nach einem gelungenen Wochenstart dürften die Kurse heute wieder nachgeben. Vor allem die US-Inflationsdaten am Freitag werden mit Spannung erwartet.

Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex vor dem Start des Xetra-Handels mit einem Minus von 0,5 Prozent auf 18.233 Punkte. Die Annäherung im europäisch-chinesischen Zollstreit hat dem DAX gestern wieder etwas Schwung gegeben. China und die EU wollen im Streit um E-Autozölle miteinander verhandeln. Die EU wirft Peking vor, batteriebetriebene Modelle unfair zu subventionieren. Der deutsche Leitindex hatte vor allem dank der gefragten Autoaktien 0,9 Prozent fester mit 18.325 Punkten geschlossen. In der vergangenen Woche hatte er sich bereits, trotz der Gewinnmitnahmen am Freitag, etwas erholt.

Vor den für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve wichtigen US-Preisdaten am Freitag, der ersten US-Präsidentschaftsdebatte am Donnerstag und dem ersten Wahlgang in Frankreich ist bei den Anlegern noch immer eine vorsichtige Strategie angezeigt.

Charttechnisch orientierte Experten verweisen auf die große Bedeutung der 18.000er-Marke, wo eine wichtige Unterstützungslinie für den DAX verlaufe.

Die US-Börsen hatten am Montagabend keine gemeinsame Richtung gefunden. Der US-Standardwerteindex Dow Jones erreichte ein Plus von 0,7 Prozent bei 39.411,21 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,3 Prozent auf 5.447,87 Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 1,1 Prozent auf 17.496,82 Stellen nach.

Anleger trennten sich erneut von Aktien des KI-Vorreiters Nvidia. Andere Halbleiteraktien, darunter die in den USA notierten Unternehmen Taiwan Semiconductor Manufacturing und Qualcomm, fielen um mehr als drei und fünf Prozent. "Ein Ausverkauf im Technologiesektor, obwohl sich die Zinserwartungen und die Gewinnaussichten kaum verändert haben, könnte darauf hindeuten, dass die Anleger bei den großen Gewinnern des Quartals abbauen", sagte Kyle Rodda, leitender Anlayst bei Capital.com.

Von Konjunkturseite dürfte heute das US-Verbrauchervertrauen von Interesse sein. Das Barometer dürfte leicht von 102 auf 100 Punkte gefallen sein und auf zurückhaltendere Konsumausgaben sowie Arbeitsmarktaussichten hindeuten, meint die Deutsche Bank. Träfe diese Einschätzung zu, würde eine US-Zinssenkung wahrscheinlicher werden.

Die asiatischen Börsen eröffneten heute verhalten: In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent auf 39.001,39 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 1,4 Prozent höher bei 2.779,59 Zählern. Die Börse Shanghai verlor 0,2 Prozent auf 2.956,43 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,2 Prozent auf 3.469,38 Punkte. Der Hongkonger Hang Seng Index legte um 0,9 Prozent zu.

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat wegen einer Abschreibung in der Raumfahrtsparte und anhaltenden Problemen in der Lieferkette bei Geschäftsmaschinen seine Jahresziele gesenkt. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen dürfte im laufenden Jahr nun nur noch bei etwa 5,5 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Zuvor hatte das Ziel bei 6,5 bis 7,0 Milliarden Euro gelegen.

Gut acht Monate nach dem Börsengang von Birkenstock wirft der Großaktionär des Gesundheitssandalen-Herstellers ein erstes Aktienpaket auf den Markt. Die Investmentbanken Goldman Sachs und JPMorgan sollen 14 Millionen Birkenstock-Aktien bei institutionellen Investoren unterbringen, wie das Unternehmen mitteilte. Die Platzierung hat zum Schlusskurs an der New Yorker Börse ein Volumen von 837 Millionen Dollar. Die Birkenstock-Aktien, die im Oktober 2023 zu 46 Dollar ausgegeben worden waren, taten sich lange schwer. Am Montag schlossen sie mit 59,78 Dollar aber deutlich über dem damaligen Ausgabepreis.