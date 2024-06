marktbericht Kaum Bewegung erwartet DAX vor schwunglosem Wochenstart Stand: 24.06.2024 07:57 Uhr

Der DAX dürfte stabil in den Handel starten. Unsicherheiten dürften aber auch die neue Börsenwoche prägen. Denn die Lage in Frankreich und der Zollstreit mit China belasten die Aussichten.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor Start des Xetra-Handels kaum verändert auf 18.162 Punkte. Am Freitag war der DAX mit einem Abschlag von 0,5 Prozent und 18.163,52 Punkten aus dem Handel gegangen. Damit behauptete er gleichwohl die Marke von 18.000 Zählern, die er vor einer Woche sowie zu Wochenbeginn zeitweise noch unterschritten hatte. Das Wochenplus für den deutschen Leitindex beläuft sich auf 0,9 Prozent.

Als positives Wochenfazit bleibe zu ziehen, dass die 18.000er Marke gehalten habe und so das erste Fundament für eine Erholung errichtet worden sei, meint Konstantin Oldenburger, Marktbeobachter bei CMC Markets.

Ob die heute startende Woche insgesamt ebenfalls positiv verlaufen wird? Die Unsicherheit der Anleger bleibt jedenfalls hoch. Thema bleibt der mögliche Rechtsruck in Frankreich bei den geplanten Neuwahlen. "Die Angst, dass Frankreich je nach Wahlausgang künftig weniger schuldenbewusst und EU-konform agiert, könnte die Finanzmärkte weiterhin spürbar belasten", schreibt Robert Greil, Chefstratege bei der Privatbank Merck Finck, in seinem Ausblick.

Auch eine Pause der jüngsten Rekordrally am US-Aktienmarkt oder gar eine Korrektur, könnten Druck auf die hiesigen Kurse ausüben. Mögliche EU-Strafzölle auf E-Autos aus China und ein damit möglicher Zollstreit stellen weitere Belastungsfaktoren für die Börsen dar.

In den USA hatten sich die Anleger am Freitag mit Engagements zurückgehalten. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss kaum verändert auf 39.150 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,2 Prozent auf 17.689 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 5464 Stellen ein.

"Die größten Unternehmen im S&P 500 sind exzellent, sehr profitabel und wachsen schnell, sind aber ein bisschen teuer", sagte Chris Zaccarelli, Chef-Anleger des Investment-Beraters Independent Advisor Alliance. "Es wäre daher nicht überraschend, wenn der Markt eine Verschnaufpause einlegt und sich kurzfristig etwas abkühlt."

Die Börse in Shanghai verlor 1,1 Prozent auf 2.965 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,5 Prozent auf 3.476 Punkte. China veröffentlicht am Donnerstag die Industriegewinne und am Sonntag den offiziellen Juni-Einkaufsmanagerindex (PMI). Die Gewinne für den Zeitraum Januar bis Mai dürften sich gegenüber dem Wachstum von 4,3 Prozent von Januar bis April verlangsamen, da Chinas Konjunkturerholung ins Stocken gerät.

In Tokio hievten exportorientierte Aktien den 225 Werte umfassenden Nikkei-Index dank eines schwächeren Yen um 0,2 Prozent auf 38.689 Punkte. Der breiter gefasste Topix notierte 0,3 Prozent höher bei 2.731 Punkten. Unter den Einzelwerten zählte Toyota Motor mit einem Plus von 2,3 Prozent zu den prozentual stärksten Gewinnern im Nikkei.

Der Reisekonzern TUI und der Großküchenausrüster Rational sind von heute an wieder im MDAX vertreten. Außerdem wird auch der bisher im SDAX notierte Nutzfahrzeughersteller Traton dann im deutschen Index der 50 mittelgroßen Aktien zu finden sein.

Für diese drei Unternehmen mussten zum einen der Wechselrichterhersteller SMA Solar und der Autovermieter Sixt den MDAX verlassen und sind nun im SDAX. Zum anderen wird Morphosys wegen der Übernahme durch den Schweizer Pharmakonzern Novartis nicht nur aus dem MDax genommen, sondern scheidet ganz aus der DAX-Familie aus.

Der Motorenhersteller Deutz kann sich den Einstieg in neue Marktsegmente wie den Rüstungsbereich und dezentrale Stromversorgung vorstellen. Das im SDAX notierte Unternehmen erwägt die Lieferung von Motoren für radgetriebene Panzer, Mannschaftstransporter und Versorgungsfahrzeuge, schrieb die "Welt am Sonntag" nach einem Gespräch mit Vorstandschef Sebastian Schulte. Auch Batteriespeicher für die stationäre Versorgung von Lazaretten sind demnach denkbar. "Das ist sicherlich ein attraktives Feld, das bringt die Zeitenwende mit sich", sagte der Deutz-Chef.